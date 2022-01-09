Марко назвал лучших гонщиков Ф1. Кое в чем Макс не первый

До финиша последней гонки 2021 года спортивный советник Red Bull Хельмут Марко не уставал нахваливать своего гонщика Макса Ферстаппена. Когда борьба за титул завершилась, а новый сезон еще не стартовал, австриец позволил себе оценить разных пилотов более взвешено и осторожно.

Марко даже признал, что кое в чем Льюис Хэмилтон до сих пор лучше нового чемпиона мира.

«Сейчас можно отметить Ландо Норриса, – сказал Марко в интервью Auto Motor und Sport. – Шарль Леклер подавал надежды, но сейчас он, скажем так, скомпрометирован успехами Карлоса Сайнса. Джордж Расселл, очевидно, станет большей проблемой для Льюиса Хэмилтона [в сравнении с Валттери Боттасом]. Но с ним не все так очевидно. Расселл очень хорош в квалификациях, но в гонках под конец его преимущество над Николя Латифи уже не было столь существенными, так что ему придется доказывать, что он быстр.

У Расселла есть хорошая возможность поучиться у Хэмилтона. Никто в пелотоне не умеет так работать с шинами Pirelli как Льис. Никто так их не понимает, как семикратный чемпион».

Марко также отверг предположение, что Ферстаппену придется трудно с переучиванием под совершенно новый болид 2022 года.

«Максу не нужно время на раскачку, он садится в новую технику и сразу едет быстро. К счастью, Серхио Перес тоже раскачался и под конец сезона стал прибавлять в каждой гонке. Так что в плане пилотов нам не о чем волноваться», – заявил австриец.