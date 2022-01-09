Марко назвал лучших гонщиков Ф1. Кое в чем Макс не первый
По мнению спортивного советника Red Bull, никто в чемпионате не понимает шины Pirelli так хорошо, как Льюис Хэмилтон
До финиша последней гонки 2021 года спортивный советник Red Bull Хельмут Марко не уставал нахваливать своего гонщика Макса Ферстаппена. Когда борьба за титул завершилась, а новый сезон еще не стартовал, австриец позволил себе оценить разных пилотов более взвешено и осторожно.
Марко даже признал, что кое в чем Льюис Хэмилтон до сих пор лучше нового чемпиона мира.
«Сейчас можно отметить Ландо Норриса, – сказал Марко в интервью Auto Motor und Sport. – Шарль Леклер подавал надежды, но сейчас он, скажем так, скомпрометирован успехами Карлоса Сайнса. Джордж Расселл, очевидно, станет большей проблемой для Льюиса Хэмилтона [в сравнении с Валттери Боттасом]. Но с ним не все так очевидно. Расселл очень хорош в квалификациях, но в гонках под конец его преимущество над Николя Латифи уже не было столь существенными, так что ему придется доказывать, что он быстр.
У Расселла есть хорошая возможность поучиться у Хэмилтона. Никто в пелотоне не умеет так работать с шинами Pirelli как Льис. Никто так их не понимает, как семикратный чемпион».
Марко также отверг предположение, что Ферстаппену придется трудно с переучиванием под совершенно новый болид 2022 года.
«Максу не нужно время на раскачку, он садится в новую технику и сразу едет быстро. К счастью, Серхио Перес тоже раскачался и под конец сезона стал прибавлять в каждой гонке. Так что в плане пилотов нам не о чем волноваться», – заявил австриец.
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