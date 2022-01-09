Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Глава McLaren: Я очень доволен машиной 2022 года Следующая / На вьетнамской трассе Ф1 впервые пройдут гонки. Любительские
Формула 1 Новости

Марко назвал лучших гонщиков Ф1. Кое в чем Макс не первый

Автор:
, Редактор

По мнению спортивного советника Red Bull, никто в чемпионате не понимает шины Pirelli так хорошо, как Льюис Хэмилтон

Марко назвал лучших гонщиков Ф1. Кое в чем Макс не первый

До финиша последней гонки 2021 года спортивный советник Red Bull Хельмут Марко не уставал нахваливать своего гонщика Макса Ферстаппена. Когда борьба за титул завершилась, а новый сезон еще не стартовал, австриец позволил себе оценить разных пилотов более взвешено и осторожно.

Марко даже признал, что кое в чем Льюис Хэмилтон до сих пор лучше нового чемпиона мира.

«Сейчас можно отметить Ландо Норриса, – сказал Марко в интервью Auto Motor und Sport. – Шарль Леклер подавал надежды, но сейчас он, скажем так, скомпрометирован успехами Карлоса Сайнса. Джордж Расселл, очевидно, станет большей проблемой для Льюиса Хэмилтона [в сравнении с Валттери Боттасом]. Но с ним не все так очевидно. Расселл очень хорош в квалификациях, но в гонках под конец его преимущество над Николя Латифи уже не было столь существенными, так что ему придется доказывать, что он быстр.

У Расселла есть хорошая возможность поучиться у Хэмилтона. Никто в пелотоне не умеет так работать с шинами Pirelli как Льис. Никто так их не понимает, как семикратный чемпион».

Марко также отверг предположение, что Ферстаппену придется трудно с переучиванием под совершенно новый болид 2022 года.

«Максу не нужно время на раскачку, он садится в новую технику и сразу едет быстро. К счастью, Серхио Перес тоже раскачался и под конец сезона стал прибавлять в каждой гонке. Так что в плане пилотов нам не о чем волноваться», – заявил австриец.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Глава McLaren: Я очень доволен машиной 2022 года
Предыдущая новость

Глава McLaren: Я очень доволен машиной 2022 года
Следующая новость

На вьетнамской трассе Ф1 впервые пройдут гонки. Любительские

На вьетнамской трассе Ф1 впервые пройдут гонки. Любительские
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
7-й этап «Дакара»: Леб победил и вышел на второе место в гонке Дакар
Дакар

7-й этап «Дакара»: Леб победил и вышел на второе место в гонке

На вьетнамской трассе Ф1 впервые пройдут гонки. Любительские
Формула 1

На вьетнамской трассе Ф1 впервые пройдут гонки. Любительские

Ралли Аргентина хотят вернуть в календарь WRC в 2023 году
WRC

Ралли Аргентина хотят вернуть в календарь WRC в 2023 году

Самое важное:

На вьетнамской трассе Ф1 впервые пройдут гонки. Любительские
Формула 1 Формула 1

На вьетнамской трассе Ф1 впервые пройдут гонки. Любительские

Марко назвал лучших гонщиков Ф1. Кое в чем Макс не первый
Формула 1 Формула 1

Марко назвал лучших гонщиков Ф1. Кое в чем Макс не первый

Глава McLaren: Я очень доволен машиной 2022 года
Формула 1 Формула 1

Глава McLaren: Я очень доволен машиной 2022 года

Феттель: Грета Тунберг – не единственная
Формула 1 Формула 1

Феттель: Грета Тунберг – не единственная

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.