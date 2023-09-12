Марко назвал главную угрозу для Red Bull в Сингапуре
По словам гоночного консультанта, на предстоящем Гран При шанс прервать победную серию его команды будет у Ferrari и Шарля Леклера – особенно в случае успешной квалификации
В предстоящий уик-энд участники Формулы 1 выступят на городской трассе «Марина-Бэй» в столице города-государства Сингапур. По мнению экспертов, именно этот Гран При обещает стать самым сложным для лидеров из команды Red Bull в осенней части чемпионата.
В этом году на медленных трассах в Монако и Будапеште у «Быков» уже возникали трудности – и хотя Макс Ферстаппен оба раза первым проезжал в воскресенье под клетчатый флаг, соперники всякий раз наступали ему на пятки.
Говоря в интервью Motorsport.com об ожиданиях от уик-энда, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко отметил: «Наша машина пока была на всех трассах. Не вижу причин, почему в Сингапуре должно быть иначе.
Но должен сказать, что Ferrari и особенно [Шарль] Леклер являются настоящими специалистами по этому этапу. Если они опередят нас в квалификации, это может стать проблемой [в гонке], так как обгонять в Сингапуре невероятно сложно.
Впрочем, я настроен оптимистично. Тот пакет деталей, который мы привезем в Сингапур, достаточно хорош для победы».
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Австриец также затронул популярную в последнее время о том, удастся ли Red Bull Racing стать первой командой в истории Формулы 1, которая выиграла все гонки одного сезона.
«Для начала надо гарантировать себе оба титула, – сказал он. – Но скажем так: если мы победим в Сингапуре, тогда появится шанс выиграть все гонки. И да, сейчас эта цель становится для нас все более значимой.
В начале сезона это выглядело нереальным, ведь такого не случалось никогда прежде. McLaren [в сезоне-1988] остановилась именно в Монце, так что СМИ взялись сочинять истории, будто и мы столкнемся с проклятием на том же этапе. Но мы избежали этого».
Макс Ферстаппен, скорее всего, гарантирует себе третий титул в начале октября в Катаре, а Red Bull официально оформит успех в Кубке конструкторов чуть позже.
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