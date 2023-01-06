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Формула 1 Новости

Марко назвал главную угрозу для Red Bull в сезоне-2023

По мнению гоночного консультанта, в новом чемпионате Mercedes станет для его команды большей угрозой, чем Ferrari

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Рональд Фординг
, журналист
Марко назвал главную угрозу для Red Bull в сезоне-2023
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Преимущество Red Bull на трассах Ф1 в 2022 году было доминирующим: ее пилоты выиграли 17 из 22 проведенных Гран При, причем во второй половине сезона Макс Ферстаппен с Серхио Пересом смотрелись даже сильнее: 10 побед из 11 возможных.  

Такой результат особенно впечатляет, если учесть, что в предыдущем сезоне команда до последнего боролась за титул, потому к старту сезона-2022 подошла с «сырой» и слишком тяжелой машиной. 

Ferrari, напротив, была очень сильна на старте чемпионата, но не использовала свои шансы, а затем проиграла в гонке доработок. В Mercedes и вовсе допустили при смене регламента ошибку с концепцией шасси, потому лишь к середине осени обрели скорость и остались в Кубке конструкторов только третьими. 

Несмотря на такие результаты, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко увидел именно в Mercedes главную угрозу своей команде в новом сезоне. 

«Я бы сказал, что опасаюсь их больше, – объяснил австриец. – Прежде всего потому, что они превосходят Ferrari в тактике и надежности». 

Он добавил, что у Red Bull едва ли получится провести новый сезон столь же сильно, как предыдущий, и начать период многолетнего доминирования.

«Нашу ситуацию нельзя сравнивать с Mercedes в начале гибридной эры [в 2014 году], – объяснил Марко. – Сейчас у нас нет безоговорочного преимущества по мотору. Так что картина отличается. Если вспоминать, у Mercedes в свое время было как минимум 50 л.с. превосходства над всеми остальными.  

Также нельзя забывать: сезон-2022 был первым по новому регламенту. И все остальные команды ясно видели, что мы придумали сделать с машиной. 

Так что в следующем чемпионате борьба точно будет более упорной».

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