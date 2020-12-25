Марко назвал главную проблему Ферстапена

В канун Рождества на телеканале Ziggo Sport, который транслирует Формулу 1 в Нидерландах, вышел документальный фильм о главном кумире местных болельщиков Максе Ферстаппене. Картина получила название «Во что бы то ни стало».

В ней своим мнением о пилоте делится Хельмут Марко. Австриец, который занимался карьерой Ферстаппена еще до Формулы 1, рассказал о том Максе, которого не видят зрители.

«В обычной жизни он дружелюбный и воспитанный молодой человек, совершенно не склонный к эгоизму, – отметил Марко. – Но за рулем гоночной машины у него совсем другой характер.

Меня очень впечатлило, что он может общаться по радио на любом участке трассы. Большинство пилотов ждут прямой для разговора с инженером, тогда как в быстрых поворотах они полностью сконцентрированы на пилотировании. Вы можете слышать их тяжелое дыхание.

С Максом все не так. Обгоняет ли он соперника, лидирует ли – одновременно всегда делает какие-то комментарии. И никогда не теряет своего хорошего чувства юмора».

Также Марко рассказал о проблеме, которая, по его мнению, больше всего мешает Ферстаппену.

«Если он теряет контроль, то им сразу овладевает невероятная спешка, – объяснил австриец. – Он утрачивает терпение, и в этом его слабость.

И еще порой из него лезет привычка Йоса (отца гонщика, который отличается несдержанностью и несколько раз попадал в полицию из-за драк – прим.ред.) рвать и метать. Макс постепенно учится справляться с этим, но я бы сказал, что у него не самый простой характер».

Сам гонщик так прокомментировал эти слова Марко: «Да, именно такой я и есть. Прямолинейный и не поддельный. Если все отлично – значит, отлично. Если все хреново – значит, хреново. Так я и буду продолжать».