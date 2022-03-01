Марко назвал главную проблему болида Red Bull RB18

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С 2022 года в регламенте Формулы 1 минимальный вес болидов увеличен с 752 до 795 килограммов. Это потребовалось в связи с переходом на более тяжелые 18-дюймовые колеса, а также с внедрением потолка бюджетов: если ранее команды могли использовать дорогостоящие материалы, отличающиеся выгодным соотношением прочности и веса, то теперь им это не по карману.

В итоге, по слухам, только Alfa Romeo смогла сложиться по весу своей машины в 795 килограммов, все остальные болиды оказались тяжелее. Эти слухи подтвердил спортивный советник Red Bull Хельмут Марко.

«Единственная наша проблема в настоящий момент – это лишний вес, – сказал Марко в интервью журналу Motorsport Magazine. – Эта проблема есть не только у нас. Слава богу минимальный вес был увеличен относительно первоначального предложения, но к первой гонке мы все еще должны найти возможность облегчить машину.

Посмотрим, возможно техрегламент вновь изменят в сторону увеличения веса. Пока, кажется, только одна команда смогла сделать болид с минимально разрешенным весом».

Марко не сказал, насколько именно оказались перевешаны болиды. В недавнем анализе известный технический эксперт по Формуле 1 Гэри Андерсон говорил, что каждые 10 килограммов увеличивают время прохождения круга на 0,3 секунды.