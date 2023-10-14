Марко назвал главную ошибку Вольфа на послу главы Mercedes F1

Пикировки Хельмута Марко и Тото Вольфа являются для Формулы 1 привычным делом. Два австрийца могут начать обмен мнениями по совершенно любому поводу. Учитывая, что их команды входят в число лидеров спорта, такие поводы возникают регулярно.

Недавно, когда 80-летний Марко давал интервью телекомпании oe24, его попросили назвать самую большую ошибку, которую Вольф допустил как менеджер на своем посту.

Хельмут счел такой ошибкой решение, принятое без малого десять лет назад. Тогда босс Mercedes счел юного Макса Ферстаппена недостаточно одаренным для того, чтобы взять его в молодежную программу концерна.

«Он не поддержал мой энтузиазм по поводу Макса, – рассказал Марко. – А уж когда я назвал его будущим Айртоном Сенной, просто сказал: "Знаешь что, с меня достаточно".

Тото заявил мне, что у этого парня не видно особенного таланта, и вместо этого взял в свою программу [Эстебана] Окона».

По прошествии времени можно констатировать, что выбор Вольфа оказался неверным: Окон действительно проявил себя в Ф1 и смог выиграть один Гран При. Ферстаппен, получивший поддержку Red Bull, за то же время побывал на вершине подиума 49 раз и выиграл три чемпионских титула – как у Айртона Сенны.