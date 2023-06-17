Марко назвал главного соперника Red Bull в Канаде

Семь первых Гран При нынешнего сезона Ф1 остались за Red Bull Racing, что заставило поклонников гонок заранее отдать команде оба титула – и теперь все гадают, по силам ли Максу Ферстаппену с Серхио Пересом выиграть все гонки сезона.

Этап в Канаде дал надежду, что кто-то сможет бросить вызов фаворитам. По итогам пятницы Ферстаппен показал только шестую скорость – в протоколе выше него расположились гонщики Mercedes, Ferrari и Фернандо Алонсо из Aston Martin.

И хотя лучшими в первый день уик-энда стали Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что опасается совсем не их.

«Они совершили свои быстрые попытки намного позже нас, – объяснил австриец в эфире Servus TV. – Состояние трассы в тот момент было уже куда лучше. Кроме того, они почти весь день ездили в [квалификационном] режиме повышенной мощности, тогда как мы работали на гонку».

Он добавил, что оба пилота Red Bull жаловались на то, как машина RB19 ведет себя при атаке поребриков и проезде кочек.

Самые же интересные слова 80-летнего консультанта относились в Ferrari: «[Шарль] Леклер выглядел очень здорово на длинных отрезках. Нам надо внимательно следить за ними.

Нас еще ждет работа с машиной, в режиме симуляции гонки она смотрится получше, но Леклер очень быстр здесь. Возможно, он даже быстрее нас».

Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull Фото: Red Bull Content Pool

Следующая победа Red Bull Racing станет 100-й в истории команды. Марко признал, что это стало для «Быков» фактором дополнительного давления.

«Мы ждем сотой победы, и это добавляет прессинга, – объяснил он. – Пока все выглядит так, что на этом этапе добиться такого результата вполне возможно. У нас впереди финальная тренировка – надеюсь, мы сможем добавить машине скорости.

Но исходя из прежних выступлений [по ходу сезона] проблемы с управляемостью стали для нас неожиданным сюрпризом».

Ожидается, что суббота на Гран При Канады пройдет под дождем.