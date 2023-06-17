Марко назвал главного соперника Red Bull в Канаде
По мнению гоночного консультанта, пилотам его команды в первую очередь стоит опасаться вовсе не Mercedes, а Ferrari, чьи пилоты даже могут одержать в этот уик-энд победу
Семь первых Гран При нынешнего сезона Ф1 остались за Red Bull Racing, что заставило поклонников гонок заранее отдать команде оба титула – и теперь все гадают, по силам ли Максу Ферстаппену с Серхио Пересом выиграть все гонки сезона.
Этап в Канаде дал надежду, что кто-то сможет бросить вызов фаворитам. По итогам пятницы Ферстаппен показал только шестую скорость – в протоколе выше него расположились гонщики Mercedes, Ferrari и Фернандо Алонсо из Aston Martin.
И хотя лучшими в первый день уик-энда стали Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что опасается совсем не их.
«Они совершили свои быстрые попытки намного позже нас, – объяснил австриец в эфире Servus TV. – Состояние трассы в тот момент было уже куда лучше. Кроме того, они почти весь день ездили в [квалификационном] режиме повышенной мощности, тогда как мы работали на гонку».
Он добавил, что оба пилота Red Bull жаловались на то, как машина RB19 ведет себя при атаке поребриков и проезде кочек.
Самые же интересные слова 80-летнего консультанта относились в Ferrari: «[Шарль] Леклер выглядел очень здорово на длинных отрезках. Нам надо внимательно следить за ними.
Нас еще ждет работа с машиной, в режиме симуляции гонки она смотрится получше, но Леклер очень быстр здесь. Возможно, он даже быстрее нас».
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull
Фото: Red Bull Content Pool
Следующая победа Red Bull Racing станет 100-й в истории команды. Марко признал, что это стало для «Быков» фактором дополнительного давления.
«Мы ждем сотой победы, и это добавляет прессинга, – объяснил он. – Пока все выглядит так, что на этом этапе добиться такого результата вполне возможно. У нас впереди финальная тренировка – надеюсь, мы сможем добавить машине скорости.
Но исходя из прежних выступлений [по ходу сезона] проблемы с управляемостью стали для нас неожиданным сюрпризом».
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