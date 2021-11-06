Марко назвал главного соперника Red Bull. Это не Mercedes

Макс Ферстаппен с большим преимуществом завершил пятничные тренировки Гран При Мексики. Голландец почти на полсекунды опередил соперников из Mercedes. В итоге, советник Red Bull Хельмут Марко счел, что реальным соперником австрийской команды в Мехико будут не действующие чемпионы.

«Наш главный соперник в Мексике это мы сами, – цитирует Марко Motorsport-Magazin. – На пути много препятствий. Это и технические поломки, и ошибки на пит-стопах, да кто знает, что может случиться. Есть еще первый круг, или сейфти-кар может невовремя выехать... Есть множество непредсказуемых событий».

Перед мексиканским этапом Ферстаппен на 12 очков опережает Льюиса Хэмилтона в чемпионате. А вот в Кубке конструкторов Mercedes имеет преимущество в 63 очка.