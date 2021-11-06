Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Китай продлил контракт с Ф1, несмотря на пропуск трех сезонов Следующая / Вольф: Давление на Хэмилтона? Полная чушь
Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Марко назвал главного соперника Red Bull. Это не Mercedes

Автор:
, редактор

Советник австрийцев решил удивить ответом

Марко назвал главного соперника Red Bull. Это не Mercedes

Макс Ферстаппен с большим преимуществом завершил пятничные тренировки Гран При Мексики. Голландец почти на полсекунды опередил соперников из Mercedes. В итоге, советник Red Bull Хельмут Марко счел, что реальным соперником австрийской команды в Мехико будут не действующие чемпионы.

«Наш главный соперник в Мексике это мы сами, – цитирует Марко Motorsport-Magazin. – На пути много препятствий. Это и технические поломки, и ошибки на пит-стопах, да кто знает, что может случиться. Есть еще первый круг, или сейфти-кар может невовремя выехать... Есть множество непредсказуемых событий».

Перед мексиканским этапом Ферстаппен на 12 очков опережает Льюиса Хэмилтона в чемпионате. А вот в Кубке конструкторов Mercedes имеет преимущество в 63 очка.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Китай продлил контракт с Ф1, несмотря на пропуск трех сезонов
Предыдущая новость

Китай продлил контракт с Ф1, несмотря на пропуск трех сезонов
Следующая новость

Вольф: Давление на Хэмилтона? Полная чушь

Вольф: Давление на Хэмилтона? Полная чушь
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться
Формула 1

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула Гран При Мексики
Формула 1

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун Гран При Мексики
Формула 1

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.