Нет оснований утверждать, что изменения, внесенные в техрегламент Ф1 в межсезонье, сыграли на руку команде Red Bull. Такую мысль на днях озвучил Хельмут Марко. По мнению австрийца, мысли о том, что на расклад сил среди лидеров Ф1 сильно повлияла корректировка конфигурации днища и диффузора, по большому счету, взяты с потолка.

«Все эти разговоры – не более чем домыслы. Ни у кого нет доказательств, – заявил Марко в интервью немецкой редакции Motorsport.com. – Мы все помним, почему были реализованы эти изменения – причиной были указания Pirelli на то, что нагрузки на шины становятся слишком высокими.

Когда Mercedes была однозначным лидером, все говорили, что их концепция – более выигрышная. Теперь вдруг выясняется, что лучше всего наша концепция. Но если правила меняются, нет смысла жаловаться на это – надо адаптироваться к новой ситуации».

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Напомним, что в межсезонье Red Bull и AlphaTauri, чьи машины имеют большой угол атаки (угол наклона днища относительно асфальта), добились заметного прогресса. В то время как у Mercedes и Aston Martin, чьи автомобили имеют малый угол атаки, темп на первой гонке сезона оказался ниже ожидаемого.