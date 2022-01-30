Марко назвал Боттаса лузером и объяснил, чем Перес лучше

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В прошлом сезоне команда Reb Bull выиграла чемпионат в зачете пилотов, но проиграла Mercedes Кубок конструкторов. Это означает, что среди вторых пилотов гонщик Mercedes Валттери Боттас набрал больше очков, нежели его соперник из Red Bull Серхио Перес.

При этом Боттас потерял свое место в команде, а Перес, напротив, сохранил и даже получил похвалу от начальства. Как так получилось? На это ответил спортивный советник «Быков» Хельмут Марко.

«В настоящий момент просто нет ни одного пилота, кто мог бы сравниться с Максом Ферстаппеном в квалификациях, – сказал Марко в интервью австрийской газете Auto Review. – Но если вам нужен тот, что не отступит, то это Серхио Перес. Когда стартуешь девятым или одиннадцатым, простое умение быстро проехать круг тебе не поможет.

Порой он показывал такую же скорость, что и Ферстаппен, и что особенно важно, это проявлялась в гонках, где приходилось прорываться. В этом большая разница между Пересом и Боттасом. Финский гонщик может быть очень быстрым, но когда дело доходит до обгонов, мы видим, что он лузер».