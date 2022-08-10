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Формула 1 Новости

Марко назвал Алонсо «сюрпризом года». И дело не в смене команды

Советника Red Bull удивила скорость 41-летнего испанца

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Марко назвал Алонсо «сюрпризом года». И дело не в смене команды
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Фернандо Алонсо сейчас является самым возрастным пилотом Формулы 1, которому в конце прошлого месяца исполнилось 41 год. И если 35-летний Себастьян Феттель заявил о завершении карьеры по итогам сезона, Алонса подписал контракт и займет его место в Aston Martin именно потому, что эта команда предложила ему многолетнее сотрудничество.

В нынешней команде Алонсо, французской Alpine, не скрывают, что не стали предлагать ему многолетний контракт именно в виду опасений, что в силу возраста испанец не в этом году так в следующем начнет сдавать. И правда, нынешняя отличная форма двукратного чемпиона способна поразить любого, включая ветерана паддока, спортивного советника Red Bull Хельмута Марко.

«Алонсо невероятно быстр, – признал Марко. – Невероятно, как он силен в гонках в этом сезоне. Для меня он является главным сюрпризом этого года. Думаю, он все еще способен выигрывать гонки. Вопрос только в том, готова ли команда Aston Martin предоставить ему пригодную для этого машину.

Теперь Алонсо заменит Себастьяна Феттеля. Это отличный пилот, который полностью соответствовал нашей ДНК. Мы с Феттелем были полностью сработаны. Но теперь у него другие приоритеты. К тому же на его нынешней машине он не может даже доехать до подиума. Так что я понимаю причины его ухода. В нашем спорте надо отдаваться полностью, иначе в выступлениях нет никакого смысла».

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