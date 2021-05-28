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Формула 1 Новости

Марко настаивает: Болид Red Bull соответствует правилам

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Советник RBR все еще готов идти войной на Mercedes

Марко настаивает: Болид Red Bull соответствует правилам

Перед Гран При Монако босс Mercedes Тото Вольф пригрозил Red Bull и другим соперникам протестом в случае использования откланяющихся назад задних крыльев в Азербайджане. Советник Red Bull Хельмут Марко в ответ пригрозил опротестовать переднее крыло Mercedes из-за его гибкости.

Марко продолжает настаивать, что болид Red Bull полностью соответствует правилам, а вот в Mercedes есть к чему придраться. 

«Наша машина, как и многие другие, была признана FIA соответствующей правилам, – цитирует Марко Formel1. – Процедуры определяет FIA, но на месте Вольфа я бы посмотрел на свои передние крылья. Потому что на телевизионных кадрах видно, как они гнутся».

FIA изменит правила проверки задних крыльев начиная с Гран При Франции, на котором Red Bull, Ferrari, Alfa Romeo и Alpine придется изменить их конструкцию. Однако Вольф считает такое решение несправедливым, и готов юридически бороться с соперниками уже в Баку.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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