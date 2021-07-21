Марко нанял юриста и требует изменить правила

Red Bull всерьез намерена оспорить наказание Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне. Ранее команда заявила, что считает штраф в 10 секунд недостаточным и готова подать апелляцию. Сейчас в Милтон-Кинс уже приступили к изучению юридических опций при помощи юриста.

«Юрист посмотрит, что можно сделать в такой ситуации в рамках нынешних спортивных правил», – цитирует советника Red Bull Хельмута Марко Kronen Zeitung.

Марко также считает, что необходимо пересмотреть правила Формулы 1, раз они допускают подобные решения судей:

«Может, виноват регламент. Там все очень строго. Возможно, нам надо пересмотреть систему стюардов. Перес получил 5 секунд штрафа за слабый контакт, после которого никто никуда не улетел [в Австрии]. А Хэмилтона могли бы наказать проездом по пит-лейну. Но не наказали».