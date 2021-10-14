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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена

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Советник Red Bull назвал неспособность Макса Ферстаппена обогнать Валттери Боттаса на мокрой трассе «ненормальной ситуацией»

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена

После Гран При Турции Макс Ферстаппен вернул себе лидерство в общем зачете Формулы 1, но сделать это ему удалось во многом из-за штрафа Льиса Хэмилтона, который стартовал только 11-м. В целом пилоты Mercedes были быстрее и в квалификации, и в гонке, а победитель Валттери Боттас под конец с легкостью установил лучший круг.

После гонки в Red Bull признали, что болиды Mercedes прибавили в скорости, однако возможно проблема была и в машине самого Ферстаппена. По крайней мере на вопрос о необходимости замены шасси Макса спортивный советник Red Bull Хельмут Марко не стал давать прямого отрицательного ответа.

«В Турции машина вела себя не идеально, – сказал Марко в разговоре с изданием Sport1.de. – Макс всю гонку боролся с недостаточной управляемостью, и мы ничего не могли с этим поделать. Теперь нам предстоит работать день и ночь, чтобы решить эту проблему.

Mercedes просто были гораздо быстрее в Турции. В нормальной ситуации на мокрой трассе Макс Ферстаппен вообще-то должен был мигом разделаться с Боттасом, но в «Истанбул-парке» он просто не мог за ним угнаться. Особенно с пустыми баками Mercedes были гораздо быстрее.

Хорошая новость заключается в том, что Ферстаппен умудряется быть очень спокойным и сосредоточенным. Он отлично справляется с ситуацией и помогает в том, чтобы разобраться, почему мы стали медленнее».

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