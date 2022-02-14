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Red Bull уже провела презентацию своей новой машины, однако вместо нее показала перекрашенный шоу-кар FOM. Реальную RB18 можно будет увидеть только 23 февраля с началом тестов в Барсеолоне. Желание скрыть новинку вполне понятно – радикальная смена регламента потребовала от конструкторов креативности, и никто не хочет раньше времени раскрывать карты.

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Хельмут Марко рассказал, что показывать машину не стали еще и потому, что прямо сейчас идет максимально активная подготовке последних новинок, так что нынешняя версия шасси все равно не будет похоже на ту, что Макс Ферстаппен с Серхио Перес получат через месяц на Гран При Бахрейна.

Он добавил, что попытки боссов спорта обострить борьбу на трассах за счет коренного изменения машин вовсе не обязательно принесут успех. Австрийский консультант дал понять, что благие устремления Ф1 повысить качество шоу могут опять разбиться о прагматизм команд.

«Все дело в том, что у FIA есть очень небольшое число инженеров, и у них получилась вот такая версия правил, – отметил австриец в интервью Kleine Zeitung. – На первый взгляд кажется, что все неплохо. Но в Формуле 1 работает гораздо больше инженеров и десять топ-команд, каждая из которых нацелена, оставаясь в рамках регламента, извлечь для себя максимальную пользу.

Это может привести к возникновению неравенства. Скажем так: замыслы хорошие, но к чему они приведут в реальности, станет понятно после двух-трех гонок».

Марко также признал, что работа над RB18 проходила непросто.

«Нам пришлось решить две или три сложнейших задачи. Ничего подобного с правилами не было уже 15 или 20 лет. К тому же, все планирование и конструкторскую работу требовалось уместить в рамки лимита бюджетов.

Вдобавок, в прошлом году мы до последнего сражались за титулы, и работу над новой машиной приходилось вести параллельно с этим».