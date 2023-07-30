Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле

После сильного старта чемпионата и нескольких побед Серхио Перес в какой-то момент оказался всего в шести очках от своего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена. Тогда гоночные СМИ наперебой рассуждали о шансах мексиканца побороться за титул чемпиона.

Реальность оказалась для него печальной: Макс буквально нокаутировал партнера по команде серией поулов и побед, тогда как сам Перес постоянно испытывал какие-то сложности в квалификациях, прорывался через пелотон и с трудом зарабатывал призовые кубки.

Сейчас между напарниками уже 118 очков – и совершенно очевидно, что ни о какой борьбе за чемпионство для Переса речь уже не идет. Более того, по паддоку поползли слухи, будто Серхио рискует потерять место в Red Bull досрочно, хотя его контракт рассчитан до конца будущего сезона.

Комментируя ситуацию вокруг гонщика, гоночный консультант Хельмут Марко заверил, что тот может не опасаться увольнения.

«У нас есть контракт до конца 2024 года. Он идет вторым в чемпионате. Зачем нам что-то менять? – сказал австриец. – Сейчас он очнулся и перестал грезить о титуле. Может быть, это поможет ему вновь сконцентрироваться на достижении максимальных результатов».

Он добавил, что угнаться за Ферстаппеном в его нынешней форме в принципе едва ли реально.

«Макса недооценивают, – заверил Марко. – Он выдающийся гонщик. Просто посмотрите, насколько он силен в психологическом плане. Ему удалось расслышать [в тренировке Гран При Испании], что звонит мой телефон, когда мы с ним были на связи по радио!

Это настоящий талант, очень быстрый. Он на собственном уровне, рядом с ним никто не будет смотреться достаточно хорошо.

Так что Пересу нужно просто держаться в трех десятых от Макса, и нас это вполне устроит. Хотя порой ему не удается и это. Но он второй в чемпионате, подняться выше для него невозможно. Сейчас он делает все, что необходимо».