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Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле

Гоночный консультант жестко, но очень метко описал ситуацию, в которой оказался мексиканский пилот

Мэтт Кью
Автор:
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Серхио Перес, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

После сильного старта чемпионата и нескольких побед Серхио Перес в какой-то момент оказался всего в шести очках от своего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена. Тогда гоночные СМИ наперебой рассуждали о шансах мексиканца побороться за титул чемпиона.

Реальность оказалась для него печальной: Макс буквально нокаутировал партнера по команде серией поулов и побед, тогда как сам Перес постоянно испытывал какие-то сложности в квалификациях, прорывался через пелотон и с трудом зарабатывал призовые кубки. 

Сейчас между напарниками уже 118 очков – и совершенно очевидно, что ни о какой борьбе за чемпионство для Переса речь уже не идет. Более того, по паддоку поползли слухи, будто Серхио рискует потерять место в Red Bull досрочно, хотя его контракт рассчитан до конца будущего сезона.

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Комментируя ситуацию вокруг гонщика, гоночный консультант Хельмут Марко заверил, что тот может не опасаться увольнения.

«У нас есть контракт до конца 2024 года. Он идет вторым в чемпионате. Зачем нам что-то менять? – сказал австриец. – Сейчас он очнулся и перестал грезить о титуле. Может быть, это поможет ему вновь сконцентрироваться на достижении максимальных результатов». 

Он добавил, что угнаться за Ферстаппеном в его нынешней форме в принципе едва ли реально. 

«Макса недооценивают, – заверил Марко. – Он выдающийся гонщик. Просто посмотрите, насколько он силен в психологическом плане. Ему удалось расслышать [в тренировке Гран При Испании], что звонит мой телефон, когда мы с ним были на связи по радио! 

Это настоящий талант, очень быстрый. Он на собственном уровне, рядом с ним никто не будет смотреться достаточно хорошо.

Так что Пересу нужно просто держаться в трех десятых от Макса, и нас это вполне устроит. Хотя порой ему не удается и это. Но он второй в чемпионате, подняться выше для него невозможно. Сейчас он делает все, что необходимо». 

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