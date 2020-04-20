Марко: На первую гонку Ф1 команды привезут меньше сотрудников
По словам советника компании Red Bull, шансы на то, что Формула 1 начнет сезон в Австрии, постепенно, но неуклонно повышаются
Если сезон Формулы 1 все-таки начнется в июле на Гран При Австрии, командам-участницам придется сократить количество сотрудников по сравнению с числом, которое обычно приезжает на этапы чемпионата мира. Об этом в интервью немецкой редакции Motorsport.com сообщил Хельмут Марко – советник компании Red Bull, которой принадлежит автодром в Шпильберге.
По словам менеджера, если обычно каждый коллектив привозит на трассу примерно 60 человек, сейчас количество сотрудников может быть ограничено 45-ю.
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Марко по-прежнему уверен в возможности провести на «Ред Булл Ринге» две гонки подряд – при этом в промежутке между этапами сотрудники команд будут жить в условиях своеобразного мягкого карантина. Ранее австриец сообщил, что приехавшие на гонку должны будут в аэропорту предъявить результаты теста на коронавирус, а во время нахождения на трассе – носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.
«В целом все задействованные стороны относятся к такой схеме позитивно, – сказал Марко. – Уверенность в том, что сезон начнется в Австрии, постепенно возрастает».
Однако, чтобы соревнования состоялись, организаторам надо заручиться согласием властей сразу на нескольких уровнях. В настоящий момент переговоры ведутся с властями австрийских регионов и министерством спорта. Выработанные в процессе переговоров предложения должны быть одобрены руководством Формулы 1, владельцем Red Bull Дитрихом Матешитцем и австрийским канцлером Себастьяном Курцем.
Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
|Этап
|Гран При Австрии Билеты
|Автор
|Сергей Иванов
Марко: На первую гонку Ф1 команды привезут меньше сотрудников
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