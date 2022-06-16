Марко: На фоне Ferrari наши поломки – ерунда

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В начале сезона пилоты Red Bull несколько раз не смогли финишировать из-за технических проблем. Каждый раз неисправность удавалось быстро установить, и всегда это была какая-нибудь небольшая деталь вроде клапана доступа воздуха в пустеющий бензобак.

В Баку от технических проблем пострадали уже их главные соперники из Ferrari, причем у Скудерии поломки оказались куда серьезнее: у Карлоса Сайнса отказала гидравлика, а у Шарля Леклера сломались ключевые элементы силовой установки. И это не то же самое, что отказы Red Bull, заметил спортивный советник «Быков» Хельмут Марко.

«Да, у нас тоже были технические сходы, но в отличие от Ferrari, у нас не было серьезных поломок, – цитирует Марко издание Auto Motor und Sport. – Более того, наши силовые установки вообще пока не подавали никаких поводов для беспокойств.

Да, за последние пять этапов все повернулось в нашу сторону. Но надо понимать, что удача может вновь от нас отвернуться. У Ferrari определенно очень быстрая машина, им просто нужно разобраться со своими проблемами. Пока же они дарят нам возможность нарастить отрыв по очкам, и этим надо пользоваться».