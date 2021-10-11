Марко: На четырех из шести трасс Mercedes будет быстрее

Из Турции команда Red Bull уехала лидером общего зачета пилотов, где Макс Ферстаппен теперь опережает Льюиса Хэмилтона на шесть очков. Однако одновременно с этим Mercedes продемонстрировала возросшую скорость своих болидов.

Спортивный директор Red Bull Хельмут Марко в разговоре с немецким изданием F1 Insider признал, что на большинстве оставшихся трасс болиды Mercedes будут быстрее, если инженеры «Быков» не найдут способа что-то улучшить.

«В настоящий момент я вижу только две гонки, в которых мы будем сильнее, – сказал Марко. – Это высокогорные Гран При в Мехико и Сан-Паулу. А на всех остальных трассах преимущество за Mercedes.

Конечно мы довольны результатом в Турции. Мы на 100% минимизировали возможный ущерб от того, что Mercedes были быстрее. Боттас был недосягаем, а Хэмилтон мог финишировать на более высокой позиции. Но Цунода и Перес смогли задержать его и остановить прорыв, как собственно мы и планировали».