Марко: Мы уже договорились с Норрисом, но он передумал
В свете множащихся слухов об интересе Red Bull к британскому пилоту гоночный консультант вспомнил историю из недавнего прошлого
На недавнем Гран При Италии Серхио Перес добился максимально возможного результата: стартовав пятым, он завершил гоночную дистанцию на второй позиции в шести секундах за своим партнером по Red Bull Racing Максом Ферстаппеном.
И хотя мексиканец делает ровно то, ради чего его три года назад пригласили в Милтон-Кинс, в паддоке множатся слухи о возможности досрочного расторжения контракта с ним. А уж в возможность того, что Red Bull оставит Серхио после 2024 года, и вовсе не верит почти никто.
Сейчас главным кандидатом в будущие напарники Ферстаппена все чаще называют Ландо Норриса. Британец явно перерос нынешнюю форму McLaren, цвета которой защищает с 2019 года.
Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко подлил масла в огонь слухов, а также вспомнил, что в какой-то Ландо едва не оказался в составе «Быков».
«Он совершенно точно является для нас кандидатом, – сказал 80-летний австриец в эфире ServusTV. – В свое время мы уже договорились о его выступлениях за Toro Rosso (нынешнюю AlphaTauri – прим.ред.), но потом его менеджер смог найти место в McLaren.
Если говорить о возрасте и скорости, он отлично подойдет нам. С другой стороны, Серхио уже за 30, они с супругой ждут четвертого ребенка. У него уже другие интересны. Посмотрим, что будет дальше».
Развивая тему, Марко добавил: «Перес нестабилен и не всегда сфокусирован».
При этом консультант признал, что любой, кто будет делить гаражи команды с Максом, неизбежно столкнется с большими сложностями.
«Понятно, что все хотят попасть в Red Bull, – объяснил он. – С другой стороны, вам предстоит выступать в паре с Максом Ферстаппеном. Для этого нужен сильный характер и крепкие нервы. Перес справляется с этим лучше всех, если брать тех гонщиков, кто выступал у нас в последние годы. Кроме того, он выигрывает гонки».
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull, Серхио Перес, Red Bull Racing, второе место
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Сам Серхио недавно признал, что уже готовится искать варианты продолжения карьеры вне Red Bull.
«Ты каждый год чему-то учишься, именно поэтому мне так нравится наш спорт, – сказал он в интервью DAZN. – Но самое важное, как мне кажется – учиться на собственных ошибках.
В нынешнем сезоне для меня важно провести предстоящие гонки так, чтобы внести вклад в общее дело. Но если для меня не найдется места [в Red Bull] на 2025 год, мы изучим возможные альтернативы.
Сейчас я занят своей работой и нацеливаюсь выигрывать гонки, чтобы помощь Red Bull завоевать титул. На сезон-2024 у меня есть контракт, а в следующем году мы найдем момент и обсудим с командой, что будет дальше».
Действующее соглашение Ландо Норриса с McLaren рассчитано до конца 2025 года.
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