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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Марко: Мы ушли не туда с настройками

По словам спортивного советника Red Bull, пока его команда не смогла настроить баланс машин для Сильверстоуна и объективно уступает соперникам

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Марко: Мы ушли не туда с настройками
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Команда Red Bull лидирует в личном и в общем зачетах этого сезона, однако результаты пятничных тренировок ее вряд ли радуют. Макс Ферстаппен показал лишь четвертое время, а Серхио Перес стал седьмым.

При этом быстрее оказались не только традиционные соперники из Ferrari, но и пилоты из команд Mercedes, McLaren, Alpine. После сессии советник «Быков» Хельмут Марко попробовал объяснить, в чем же дело.

«На данный момент у нас нет правильных настроек для этой трассы, нам еще предстоит найти правильный баланс для наших машин, – цитирует Марко Motorsport Magazine. – У нас проблемы по всем фронтам, болиды одновременно испытывают недостаточную и избыточную поворачиваемость, иными словами скользят всем четырьмя колесами.

К тому же нам очевидно не хватает прижима в медленных поворотах. Надо признать, что до сих пор мы работали в неверном направлении».

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