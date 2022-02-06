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Марко: Мы точно знали, что ничего не выиграем с Renault

Консультант Red Bull считает, что в гибридную эру у сторон не было шансов на удачное сотрудничество

Марко: Мы точно знали, что ничего не выиграем с Renault
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Red Bull вместе с Renault удалось выиграть четыре титула подряд – с 2010 по 2013 годы. Однако золотая эра сотрудничества двух сторон подошла к концу после перехода Ф1 на гибридные двигатели V6 в 2014-м.

С того момента отношения между Red Bull и Renault начали заметно ухудшаться: все были настолько недовольны друг другом, что с 2016 года «Быки» провели ребрендинг и начали использовать моторы французской марки под именем часовой компании TAG Heuer.

Два сезона спустя стороны разошлись – и с 2019-го Red Bull начала сотрудничать c японским поставщиком двигателей Honda. По словам спортивного консультанта команды Хельмута Марко, коллектив с самого начала не верил в возможность завоевать титул с Renault.

«Мы точно знали, что не сможем выиграть чемпионат с двигателями Renault, – рассказал Марко в интервью австрийского издания Autorevue. – Но Макс всегда поддерживал нашу команду, несмотря ни на что. Мы всегда сообщали ему о наших планах, даже перед началом сотрудничества с Honda. Он всегда был в курсе последних событий».

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