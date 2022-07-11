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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Марко: Мы предупредили Переса – не обгонять в том повороте

Гоночный консультант Red Bull раскритиковал пилота команды, который попал в аварию на первом же круге в Шпильберге

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Марко: Мы предупредили Переса – не обгонять в том повороте
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Серхио Перес стал четвертым в квалификации Гран При Австрии, но стартовать в спринте гонщику пришлось только с 13-й позиции: в пятницу судьи оштрафовали его за нарушение пределов трассы. 

Однако на короткой субботней дистанции мексиканец почти отыграл все потерянные позиции, обеспечив себе пятое место на решетке главной гонки. Но в воскресенье он боролся за хорошие позиции лишь до середины первого круга: атака на Джорджа Расселла по внешнему радиусу четвертого поворота привела к контакту между машинами. 

Перес оказался в гравии, и хотя попытался продолжить борьбу, вскоре сошел из-за слишком серьезных повреждений Red Bull. 

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Такие действия пилота очень не понравились гоночному консультанту Red Bull Хельмуту Марко. 

«Перед стартом мы отдельно подчеркнули, чтобы никто из наших гонщиков не пробовал атаковать по внешней в том повороте, – сказал австриец в эфире Sky Германия. – Таким образом обогнать там невозможно.

В том, что он сделал, не было никакой необходимости».

Также Марко похвалил Макса Ферстаппена, который заработал бонус за лучшее время круга, и назвал неожиданностью поражение Макса от Шарля Леклера. 

«Мы сильно провели пятницу и субботу, но в гонке у нас был очень быстрый износ шин, который мы пока не можем объяснить, – отметил 79-летний консультант. – В особенности это касается темпа и износа на последнем комплекте [Medium]. 

Надеюсь, мы во всем разберемся, но в этот раз хотя бы получилось свести потери к минимуму. Весь год мы с Ferrari более или менее на одном уровне, все решают мелочи. 

Так что мы не переживаем. Это не тот случай, когда гонка приведет к поражению в чемпионате».

На экваторе сезона Red Bull опережает Ferrari в Кубке конструкторов на 56 очков, Ферстаппен выигрывает у Леклера 38 баллов.

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