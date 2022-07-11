Марко: Мы предупредили Переса – не обгонять в том повороте

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Серхио Перес стал четвертым в квалификации Гран При Австрии, но стартовать в спринте гонщику пришлось только с 13-й позиции: в пятницу судьи оштрафовали его за нарушение пределов трассы.

Однако на короткой субботней дистанции мексиканец почти отыграл все потерянные позиции, обеспечив себе пятое место на решетке главной гонки. Но в воскресенье он боролся за хорошие позиции лишь до середины первого круга: атака на Джорджа Расселла по внешнему радиусу четвертого поворота привела к контакту между машинами.

Перес оказался в гравии, и хотя попытался продолжить борьбу, вскоре сошел из-за слишком серьезных повреждений Red Bull.

Такие действия пилота очень не понравились гоночному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.

«Перед стартом мы отдельно подчеркнули, чтобы никто из наших гонщиков не пробовал атаковать по внешней в том повороте, – сказал австриец в эфире Sky Германия. – Таким образом обогнать там невозможно.

В том, что он сделал, не было никакой необходимости».

Также Марко похвалил Макса Ферстаппена, который заработал бонус за лучшее время круга, и назвал неожиданностью поражение Макса от Шарля Леклера.

«Мы сильно провели пятницу и субботу, но в гонке у нас был очень быстрый износ шин, который мы пока не можем объяснить, – отметил 79-летний консультант. – В особенности это касается темпа и износа на последнем комплекте [Medium].

Надеюсь, мы во всем разберемся, но в этот раз хотя бы получилось свести потери к минимуму. Весь год мы с Ferrari более или менее на одном уровне, все решают мелочи.

Так что мы не переживаем. Это не тот случай, когда гонка приведет к поражению в чемпионате».

На экваторе сезона Red Bull опережает Ferrari в Кубке конструкторов на 56 очков, Ферстаппен выигрывает у Леклера 38 баллов.