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Формула 1 / Гран При США Новости

Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции

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По словам советника Red Bull, инженеры придумали, как превзойти Mercedes в скорости, но это решение еще предстоит испытать в гонке

Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции

После Гран При Великобритании болиды команды Red Bull на всех трассах кроме голландской уступали машинам Mercedes в скорости, и не проиграть по очкам «Быкам» до сих пор помогала правильная стратегия и, во многом, удача.

Однако накануне Гран При США в команде выразили надежду, что разобрались со своими техническими сложностями и теперь вернут прежнее превосходство в скорости.

«С тех пор у нас было много продуктивных встреч, мы проделали большую аналитическую работу, – заявил изданию Kronen Zeitung спортивный советник Red Bull Хельмут Марко. – Теоретически, мы нашли антидот, но давайте сначала посмотрим, как он сработает на практике.

Чтобы победить, нам нужно еще две победы и четыре подиума в оставшихся гонках. Такова формула победы в чемпионате. Но что касается Кубка конструкторов, то Серхио Перес хорош, но к сожалению Валттери Боттас также в отличной форме».

Отметив, что арифметически двух побед и четырех подиумов в оставшихся шести гонках для завоевания титула Максу Ферстаппену может не хватить. Если Льюис Хэмилтон в двух гонках будет вторым, а оставшиеся четыре выиграет, то он определенно станет чемпионом. Таким образом, формула доктора Марко негласно предусматривает еще и то, что гонщик Mercedes должен столкнуться с дополнительными неудачами.

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