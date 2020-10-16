Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны

Red Bull до сих пор не назвала трех из четырех пилотов своих команд на 2021 год. Пока подтверждено лишь то, что в главной команде продолжит выступать Макс Ферстаппен. Но по поводу его напарника, а также двух гонщиков AlphaTauri ходят разные слухи.

Хельмут Марко, который отвечает за кадровую работу в обеих командах, заявил, что не торопится с решением, так как имеет достаточный выбор.

На данный момент вторым пилотом Red Bull является Алекс Элбон, но по слухам его могут заменить на Серхио Переса или Нико Хюлькенберга. По мнению Марко, ни у одного из этих гонщиков других вариантов нет.

«Мы не спешим, – сказал Марко Motorsport-Magazin. – Оба пилота, которых журналисты постоянно упоминают в связи с нами, свободны.

Насколько я знаю, большинство мест в чемпионате разобраны. Место в Haas заинтересует не каждого, но и там позиции уже более-менее заняты».

Судя по всему, слова Марко подтверждают то, что Haas расстанется с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном и возьмет на их место двух дебютантов. Основными кандидатами считаются Никита Мазепин, Роберт Шварцман и Каллум Илотт.

Марко также ответил на вопрос о возможности замены Элбона на Хюлькенберга или Переса: «Мы возьмем того пилота, который будет наиболее многообещающим. Мы будем анализировать их очень тщательно, и возьмем не того, кто мне больше нравится, а того, кто лучше в целом.

Посмотрим, как будет развиваться Элбон. Сейчас на высшем уровне работают только Ферстаппен и Хэмилтон. А вслед за ними идет Леклер».