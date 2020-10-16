Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
55 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны

Поделились
Комментарии
Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны
Автор:
, редактор

Советник RBR пообещал тщательно рассмотреть кандидатуры Переса и Хюлькенберга

Red Bull до сих пор не назвала трех из четырех пилотов своих команд на 2021 год. Пока подтверждено лишь то, что в главной команде продолжит выступать Макс Ферстаппен. Но по поводу его напарника, а также двух гонщиков AlphaTauri ходят разные слухи. 

Хельмут Марко, который отвечает за кадровую работу в обеих командах, заявил, что не торопится с решением, так как имеет достаточный выбор. 

На данный момент вторым пилотом Red Bull является Алекс Элбон, но по слухам его могут заменить на Серхио Переса или Нико Хюлькенберга. По мнению Марко, ни у одного из этих гонщиков других вариантов нет.

«Мы не спешим, – сказал Марко Motorsport-Magazin. – Оба пилота, которых журналисты постоянно упоминают в связи с нами, свободны.

Насколько я знаю, большинство мест в чемпионате разобраны. Место в Haas заинтересует не каждого, но и там позиции уже более-менее заняты».

Судя по всему, слова Марко подтверждают то, что Haas расстанется с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном и возьмет на их место двух дебютантов. Основными кандидатами считаются Никита Мазепин, Роберт Шварцман и Каллум Илотт.

Марко также ответил на вопрос о возможности замены Элбона на Хюлькенберга или Переса: «Мы возьмем того пилота, который будет наиболее многообещающим. Мы будем анализировать их очень тщательно, и возьмем не того, кто мне больше нравится, а того, кто лучше в целом.

Посмотрим, как будет развиваться Элбон. Сейчас на высшем уровне работают только Ферстаппен и Хэмилтон. А вслед за ними идет Леклер».

Читайте также:

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит

Предыдущая новость

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг , Серхио Перес , Никита Мазепин , Роберт Шварцман
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит

Мнение: Ferrari возьмет титул раньше Red Bull. Их стратегия умнее
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Ferrari возьмет титул раньше Red Bull. Их стратегия умнее

«Нельзя представить более непохожих людей». Инженер сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Избранное

«Нельзя представить более непохожих людей». Инженер сравнил Шумахера и Хэмилтона

«Сколько ни думал – не понял». Шварцман не нашел объяснения своей нестабильности
Формула 2 Формула 2 / Новость

«Сколько ни думал – не понял». Шварцман не нашел объяснения своей нестабильности

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны

СМИ: Гасли начал переговоры с Renault
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Гасли начал переговоры с Renault

Технический анализ: что позволило Red Bull сократить отставание от Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Технический анализ: что позволило Red Bull сократить отставание от Mercedes

Николаев не попал в состав команды КамАЗа на «Дакар»-2021
Дакар Дакар / Новости

Николаев не попал в состав команды КамАЗа на «Дакар»-2021

Самое важное:

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит

В Ferrari остались довольны работой последних обновлений
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Ferrari остались довольны работой последних обновлений

Технический анализ: что позволило Red Bull сократить отставание от Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Технический анализ: что позволило Red Bull сократить отставание от Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит

2
Формула 1

Мнение: Ferrari возьмет титул раньше Red Bull. Их стратегия умнее

3
Формула 1

«Нельзя представить более непохожих людей». Инженер сравнил Шумахера и Хэмилтона

4
Формула 2

«Сколько ни думал – не понял». Шварцман не нашел объяснения своей нестабильности

5
Формула 1

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны

6мин

Самое важное:

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны
Формула 1

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит
Формула 1

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит

В Ferrari остались довольны работой последних обновлений
Формула 1

В Ferrari остались довольны работой последних обновлений

Технический анализ: что позволило Red Bull сократить отставание от Mercedes
Формула 1

Технический анализ: что позволило Red Bull сократить отставание от Mercedes

«Нельзя представить более непохожих людей». Инженер сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1

«Нельзя представить более непохожих людей». Инженер сравнил Шумахера и Хэмилтона

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.