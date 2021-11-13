Марко: Mercedes утверждает, что Макс повредил крыло Льюису

Льюис Хэмилтон попал под расследование на Гран При Бразилии из-за того, что щель в его заднем крыле при активации системы DRS оказалась больше положенного размера.

Позднее судьи начали разбирательство и относительно Макса Ферстаппена, который потрогал как раз заднее крыло Хэмилтона после квалификации, но до технической проверки.

По словам советника Red Bull Хельмут Марко, теперь нарушение в крыле Mercedes пытаются назвать виной Ферстаппена:

«Самое невероятное в том, что Mercedes теперь утверждает, что это Макс повредил Хэмилтону крыло пальцами», – цитирует Марко F1-Insider.

Нелепость подобного предположения подтвердил бывший пилот Ф1 и эксперт Sky Sports Карун Чандхок:

«Что касается того, мог ли Макс произвести с крылом какие-то манипуляции. Чтоб было ясно: эти крылья построены, чтобы выдерживать нагрузку в сотни килограмм и не ломаться. Так что не думаю, что Макс, при его весе, мог бы погнуть крыло».