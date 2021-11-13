Марко: Mercedes утверждает, что Макс повредил крыло Льюису
Команда Хэмилтона решила так спасти Льюиса от штрафа
Льюис Хэмилтон попал под расследование на Гран При Бразилии из-за того, что щель в его заднем крыле при активации системы DRS оказалась больше положенного размера.
Позднее судьи начали разбирательство и относительно Макса Ферстаппена, который потрогал как раз заднее крыло Хэмилтона после квалификации, но до технической проверки.
По словам советника Red Bull Хельмут Марко, теперь нарушение в крыле Mercedes пытаются назвать виной Ферстаппена:
«Самое невероятное в том, что Mercedes теперь утверждает, что это Макс повредил Хэмилтону крыло пальцами», – цитирует Марко F1-Insider.
Нелепость подобного предположения подтвердил бывший пилот Ф1 и эксперт Sky Sports Карун Чандхок:
«Что касается того, мог ли Макс произвести с крылом какие-то манипуляции. Чтоб было ясно: эти крылья построены, чтобы выдерживать нагрузку в сотни килограмм и не ломаться. Так что не думаю, что Макс, при его весе, мог бы погнуть крыло».
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