Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Сайнс: Ferrari не хочет уступaть AlphaTauri Следующая / Хорнер: Буду поражен, если Ферстаппена накажут
Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Марко: Mercedes утверждает, что Макс повредил крыло Льюису

Автор:
, редактор

Команда Хэмилтона решила так спасти Льюиса от штрафа

Марко: Mercedes утверждает, что Макс повредил крыло Льюису

Льюис Хэмилтон попал под расследование на Гран При Бразилии из-за того, что щель в его заднем крыле при активации системы DRS оказалась больше положенного размера. 

Позднее судьи начали разбирательство и относительно Макса Ферстаппена, который потрогал как раз заднее крыло Хэмилтона после квалификации, но до технической проверки. 

По словам советника Red Bull Хельмут Марко, теперь нарушение в крыле Mercedes пытаются назвать виной Ферстаппена:

«Самое невероятное в том, что Mercedes теперь утверждает, что это Макс повредил Хэмилтону крыло пальцами», – цитирует Марко F1-Insider.

Нелепость подобного предположения подтвердил бывший пилот Ф1 и эксперт Sky Sports Карун Чандхок:

«Что касается того, мог ли Макс произвести с крылом какие-то манипуляции. Чтоб было ясно: эти крылья построены, чтобы выдерживать нагрузку в сотни килограмм и не ломаться. Так что не думаю, что Макс, при его весе, мог бы погнуть крыло».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Сайнс: Ferrari не хочет уступaть AlphaTauri
Предыдущая новость

Сайнс: Ferrari не хочет уступaть AlphaTauri
Следующая новость

Хорнер: Буду поражен, если Ферстаппена накажут

Хорнер: Буду поражен, если Ферстаппена накажут
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При Гран При Бразилии
Формула 1

Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При

Онлайн. Гран При Бразилии. Гонка Гран При Бразилии
Формула 1

Онлайн. Гран При Бразилии. Гонка

Red Bull попытается изменить правила Ф1 из-за крыла Хэмилтона Гран При Бразилии
Формула 1

Red Bull попытается изменить правила Ф1 из-за крыла Хэмилтона

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу Гран При Бразилии
Формула 1

Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу

Безупречный Боттас, разобранный Макс. Герои и неудачники Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Безупречный Боттас, разобранный Макс. Герои и неудачники Бразилии

Mercedes: Льюиса дисквалифицировали за лишние 0,2 мм Гран При Бразилии
Формула 1

Mercedes: Льюиса дисквалифицировали за лишние 0,2 мм

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Перес: В спринте нельзя рисковать Гран При Бразилии
Формула 1

Перес: В спринте нельзя рисковать

Технический анализ: эксперименты Red Bull с тормозами
Формула 1

Технический анализ: эксперименты Red Bull с тормозами

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Гран При Бразилии
Формула 1

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу

Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.