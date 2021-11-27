Марко: Mercedes теряют мощность в четыре раза быстрее

В сезоне 2021 года команда Mercedes неожиданно часто стала менять силовые установки. Предположительно это связано с обострением борьбы в чемпионате Формулы 1 и с необходимостью в каждой гонке использовать моторы на полную мощность, что ускоряет их износ.

В прошлых сезонах Mercedes не подвергалась такому давлению со стороны конкурентов, а потому команда могла себе позволить использоваться силовые установки в щадящем режиме.

В самой команде Mercedes признали, что их двигатели в этом сезоне достаточно быстро начинают терять свою мощность в результате износа, и хотя отказов в гонках не возникает, в команде уже не раз предпочли поставить более свежий двигатель внутреннего сгорания и потерять позиции на старте, нежели уступать соперникам в скорости.

В эфире телеканала Sky спортивный советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что его команда не нуждается в дополнительной замене силовых установок Honda до конца сезона и оценил разницу в скорости деградации их моторов и Mercedes.

«С Honda мы не наблюдаем большого износа и снижения мощности, – сказал Марко. – Наши моторы стабильны. Наши потери в мощности от износа составляют около половины процента. У Mercedes при том же пробеге двигатели теряют уже два процента мощности».