Марко: Mercedes снизит Хэмилтону мощность мотора в Джидде

Перед этапом в Сан-Паулу на машину Льюиса Хэмилтона установили новый мотор – замена затронула только блок внутреннего сгорания. С ним британец прорвался в спринте с 20-го места на пятое, а в главной гонке выиграл с десятой позиции на решетке.

В минувший уик-энд в Катаре на Mercedes сэра семикратного стоял более старый двигатель, однако по ходу предстоящего уик-энда в Джидде Льюис вновь получит бразильскую «ракету», которая должна помочь ему в борьбе за титул с Максом Ферстаппеном.

Однако, как рассказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, по его информации в Mercedes решили чуть снизить отдачу мотора, чтобы тот точно выдержал до завершения чемпионата.

«Двигатель Льюиса больше не будет настолько мощным, как в Бразилии, – рассказал 78-летний австриец в интервью голландскому изданию De Telegraaf. – Также я не думаю, что здесь [в Катаре] они использовали свое особенное заднее крыло. Так что мы не сдаемся, борьба продолжается».

Ранее Марко уже комментировал решение Mercedes заменить заднее крыло на своих машинах, после чего скорость W12 на прямых резко упала.

На последних этапах FIA ужесточила проверку соответствия задних крыльев на машинах Ф1 требованиям правил.

Сезон Ф1 продолжится на новой трассе в Джидде 3-5 декабря.