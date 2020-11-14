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Формула 1 / Новость

Марко: Mercedes проигрывает Red Bull только в одном повороте

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Марко: Mercedes проигрывает Red Bull только в одном повороте
Автор:
, редактор

Длинный вираж мешает Боттасу и Хэмилтону лидировать в Стамбуле

Пилоты Mercedes завершили пятничные тренировки Гран При Турции с третьим и четвертым временами. Причем от лидера дня Макса Ферстаппена и Валттери Боттас, и Льюис Хэмилтон отстали более, чем на полсекунды. 

Советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что почти все отставание Mercedes было собрано во втором секторе, который по большей части состоит из длинного восьмого поворота.

«Большую часть времени они теряют в этом секторе, – цитирует Марко Motorsport-Magazin. – К сожалению, проблемы у них возникают почти исключительно в восьмом повороте. А когда дело лишь в одном повороте, обычно ситуацию удается поправить».

Восьмой поворот мало кому удавалось пройти на полной скорости из-за плохого сцепления с асфальтом. Это и стало преимуществом Red Bull благодаря хорошему прижиму в задней части болида. 

Сегодня утром в Турции начали прорезинивать трассу, но Марко сомневается, что скольжение сильно снизится: «Я не думаю, что уровень сцепления станет значительно выше. К тому же, в субботу обещали дождь».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

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