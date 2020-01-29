Марко: Mercedes не даст Хэмилтону $ 66 млн. Только Ferrari
Советник Red Bull считает, что для сохранения места в нынешней команде чемпиону мира придется пойти на финансовые уступки.
Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2020 года. Стороны ведут переговоры по новому соглашению, но пока не могут согласовать сумму: ранее итальянские СМИ сообщили, что Хэмилтон хочет зарплату в размере 66 млн долларов в год, в то время как команда готова дать ему только 50.
Советник Red Bull Хельмут Марко полагает, что шестикратный чемпион мира не сможет получить желаемую сумму в нынешней команде, но может удовлетворить свои финансовые запросы, если перейдет к главным конкурентам.
«Льюис – шестикратный чемпион мира, и он очень важен для Mercedes как в спортивном, так и в маркетинговом смыслах, – цитирует Марко Auto Bild. – Думаю, он понимает свою ценность, и потому называет такие цифры. Но я полагаю, что ни одна команда, даже Mercedes, не потратит такую сумму на гонщика. Может, только Ferrari».
В прошлом году сообщалось, что Хэмилтон дважды встречался с президентом Ferrari Джоном Элканном, и может перебраться в Маранелло по истечении контракта с Mercedes.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Марко: Mercedes не даст Хэмилтону $ 66 млн. Только Ferrari
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