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Формула 1 Новости

Марко: Mercedes быстры не за счет моторов, они нарушают

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Спортивный советник Red Bull прямо обвинил соперников в несоблюдении технического регламента

Марко: Mercedes быстры не за счет моторов, они нарушают

До конца сезона Формулы 1 2021 года осталось всего два Гран При, и борьба сейчас остра как никогда. Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете с преимуществом в восемь очков, при этом Mercedes занимает первую строчку в Кубке конструкторов с преимуществом в пять очков.

На этом фоне спортивный советник Red Bull Хельмут Марко в беседе с голландской редакцией Motorsport.com прямо обвинил соперников в неспортивном поведении, а заодно намекнул на существовавшую прежде предвзятость FIA и организаторов чемпионата.

«Когда в Mercedes увидели, что мы равны в скорости или даже быстрее, они начали ставить эти гибкие крылья и применять другие нечестные ухищрения, – сказал Марко. – Мы посчитали это очень неспортивным поведением и стали следить за ними, в том числе и в отношении крыльев. Все это проявилось именно в этом году, они не привыкли, что кто-то может навязать им борьбу.

Рост скорости не связан с мощностью установок Mercedes, иначе бы и клиентские команды резко прибавили. Например, McLaren или Aston Martin.

У нас есть ощущения, что в начале сезона был ряд однобоких решений не в нашу пользу. И мы провели ряд встреч с FIA и с Liberty Media. Должен признать, что это тоже часть игры. Как и споры наших руководителей Кристиана Хорнера и Тото Вольфа. Нормально, что каждый защищает своего пилота и обвиняет оппонента. Но все же всегда надо соблюдать определенные рамки».

Дополнительная информация: Рональд Фердинг

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