Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули

Макс Ферстаппен стартовал с первого ряда Гран При Штирии и удерживал позицию большую часть гонки. Ближе к финишу, однако, его догнал Валттери Боттас, который не сразу, но сумел пройти голландца.

Было заметно, что Боттас значительно быстрее соперника. После гонки Хельмут Марко объяснил, в чем была причина потери темпа.

«Было заметно, что нам не хватает мощности, – сказал Марко в эфире немецкого канала Sky. – Мы существенно уступали на прямых. Вы все видели, как Перес прорвался через весь пелотон благодаря мотору Mercedes. Ну а к тому же у Макса были повреждены переднее и заднее крылья. Именно поэтому он более не мог сдерживать атаки Боттаса.

Это не было результатом контакта, крылья он повредил на поребриках. Я не могу сказать, где именно это произошло».

Марко также похвалил второго пилота Red Bull Алекса Элбона, который финишировал сразу за Ферстаппеном: «Элбон также добился отличного прогресса, он был молодцом, но вы видите, что делал Перес с мотором Mercedes. Эти силовые установки дают преимущество».

Наконец, Марко выразил надежду на больший успех команде в Венгрии.

«В Будапеште трасса состоит из поворотов. Там только стартовая прямая, да и она не очень длинная. А дальше одни повороты, что дает нам преимущество. К тому же в Будапеште обычно бывает жарко. И это тоже повод рассчитывать на лучший результат», – сказал спортивный советник Red Bull.