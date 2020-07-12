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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули

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Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули
Автор:
, Редактор
12 июл. 2020 г., 17:22

По словам спортивного советника Red Bull, на машине Ферстаппена были повреждены крылья

Макс Ферстаппен стартовал с первого ряда Гран При Штирии и удерживал позицию большую часть гонки. Ближе к финишу, однако, его догнал Валттери Боттас, который не сразу, но сумел пройти голландца.

Было заметно, что Боттас значительно быстрее соперника. После гонки Хельмут Марко объяснил, в чем была причина потери темпа.

«Было заметно, что нам не хватает мощности, – сказал Марко в эфире немецкого канала Sky. – Мы существенно уступали на прямых. Вы все видели, как Перес прорвался через весь пелотон благодаря мотору Mercedes. Ну а к тому же у Макса были повреждены переднее и заднее крылья. Именно поэтому он более не мог сдерживать атаки Боттаса.

Это не было результатом контакта, крылья он повредил на поребриках. Я не могу сказать, где именно это произошло».

Марко также похвалил второго пилота Red Bull Алекса Элбона, который финишировал сразу за Ферстаппеном: «Элбон также добился отличного прогресса, он был молодцом, но вы видите, что делал Перес с мотором Mercedes. Эти силовые установки дают преимущество».

Наконец, Марко выразил надежду на больший успех команде в Венгрии.

«В Будапеште трасса состоит из поворотов. Там только стартовая прямая, да и она не очень длинная. А дальше одни повороты, что дает нам преимущество. К тому же в Будапеште обычно бывает жарко. И это тоже повод рассчитывать на лучший результат», – сказал спортивный советник Red Bull.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Сергей Иванов

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