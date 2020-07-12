Марко: Mercedes быстрее – но у Макса еще и оба крыла треснули
По словам спортивного советника Red Bull, на машине Ферстаппена были повреждены крылья
Макс Ферстаппен стартовал с первого ряда Гран При Штирии и удерживал позицию большую часть гонки. Ближе к финишу, однако, его догнал Валттери Боттас, который не сразу, но сумел пройти голландца.
Было заметно, что Боттас значительно быстрее соперника. После гонки Хельмут Марко объяснил, в чем была причина потери темпа.
«Было заметно, что нам не хватает мощности, – сказал Марко в эфире немецкого канала Sky. – Мы существенно уступали на прямых. Вы все видели, как Перес прорвался через весь пелотон благодаря мотору Mercedes. Ну а к тому же у Макса были повреждены переднее и заднее крылья. Именно поэтому он более не мог сдерживать атаки Боттаса.
Это не было результатом контакта, крылья он повредил на поребриках. Я не могу сказать, где именно это произошло».
Марко также похвалил второго пилота Red Bull Алекса Элбона, который финишировал сразу за Ферстаппеном: «Элбон также добился отличного прогресса, он был молодцом, но вы видите, что делал Перес с мотором Mercedes. Эти силовые установки дают преимущество».
Наконец, Марко выразил надежду на больший успех команде в Венгрии.
«В Будапеште трасса состоит из поворотов. Там только стартовая прямая, да и она не очень длинная. А дальше одни повороты, что дает нам преимущество. К тому же в Будапеште обычно бывает жарко. И это тоже повод рассчитывать на лучший результат», – сказал спортивный советник Red Bull.
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|Автор
|Сергей Иванов