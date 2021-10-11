Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч

В Турции болиды Mercedes имели очевидное превосходство в скорости. Они доминировали в пятницу, стали быстрейшими в квалификации, а гонка закончилась победой Валттери Боттаса.

В Red Bull также остались довольны уик-эндом, так как Макс Ферстаппен вернул себе лидерство в общем зачете чемпионата мира. Однако спортивный советник «Быков» Хельмут Марко обратил внимание, что скорость болидов соперников возросла, и с этим придется считаться.

«Полагаю, до конца сезона мы останемся примерно на одном уровне с Mercedes, – сказал Марко в эфире австрийского Servus TV. – Они очевидно быстрее нас на прямых. В Турции их преимущество в максимальной скорости достигало 15 километров в час. Это собственно такая же разница, как при открытии DRS.

Со времен гонки в Сильверстоуне их преимущество выросло, так что нам нужно постараться оптимизировать нашу машину, чтобы компенсировать отставание».

Марко в этот раз также отдельно похвалил Серхио Переса. Особенно за его противостояние с Льюисом Хэмилтоном, в котором мексиканец остался впереди.

«Мы добились максимума из возможного. Чеко провел фантастическую гонку, мы вернули лидерство в общем зачете, так что можем быть очень довольны.

Перес чуть не пропустил Льюиса. Но потом мастерски вернул себе позицию. После этого мы зазвали его в боксы, так как боялись андерката со стороны Mercedes. На последних кругах его скорость была очень хороша. Чеко сказал нам, что готов проехать быстрый круг, но мы решили отказаться. Контролировать шины оказалось очень сложно в таких условиях, так что мы просто решили не рисковать», – сказал спортивный советник Red Bull.