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Формула 1 Новость

Марко: Менять надо не Маси, а всю систему судейства

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

По мнению гоночного консультанта Red Bull, критика в адрес Майкла Маси вызвана не действиями самого руководителя гонок Ф1 – проблема куда глубже

Марко: Менять надо не Маси, а всю систему судейства

События финального Гран При Формулы 1 в Абу-Даби еще долго будут оставаться для поклонников спорта главной темой для обсуждений. Слишком много эмоций вызвала эта гонка и особенно ее развязка, слишком много противоречий возникло в этот день.

Нельзя не признать, что ключевым фактором, повлиявшим на исход гонки, стали судейские решения. Неудивительно, что руководитель гонок Ф1 Майл Маси оказался под огнем серьезной критики – прежде всего со стороны тех, кто расстроен поражением Льюиса Хэмилтона. 

Между тем в команде Red Bull призвали вновь избранного президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема оставить австралийца на занимаемой должности, но при этом реализовать более глобальные изменения. 

«Нужно пересмотреть работу всей системы, – сказал в интервью Gazzetta dello Sport гоночный консультант Хельмут Марко. – Сейчас на плечах одного человека лежит слишком большая нагрузка. 

Кроме того, руководители команд и тим-менеджеры не должны иметь возможность общаться напрямую с Маси по ходу гонок. В этом вопросе регламент следует упростить.

Судьи по ходу каждого чемпионата принимают множество решений, и в этом году мы увидели, что какие-то из них очень не понравились нам, а какие-то – Mercedes. Следует установить единые принципы судейства». 

Марко позитивно оценил решение Mercedes отказаться от попыток оспорить итоги гонки на «Яс-Марине» в Апелляционном суде. 

«С их стороны это сильный жест, – сказал он. – Нет сомнений, что Льюису не повезло в Абу-Даби, но нам до этого не везло в Сильверстоуне, Будапеште и Баку. Это гонки. Я понимаю их недовольство. И теперь FIA и новому президенту надо поработать над системой, которая поможет Майклу Маси, потому что он не может заниматься всем один». 

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Также Марко вновь похвалил Макса Ферстаппена, объяснив те особенности, которые отличают нового чемпиона мира от соперников. 

«Я считаю, его самая сильная сторона в умении сразу же ехать быстро, – сказал австриец. – Ему не нужно разгоняться, он приезжает на трассу и сразу показывает темп. Даже если идет дождь или это незнакомое место вроде Джедды. 

Еще одно его примечательное качество – агрессия. Если есть хоть малейшая возможность навязать борьбу, Макс ее не упустит. Ну и, конечно, его невероятная природная скорость. На быстром круге в сухих условиях он напоминает мне Айртона Сенну, выходя за пределы возможностей машины». 

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Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

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