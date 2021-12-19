Марко: Менять надо не Маси, а всю систему судейства

События финального Гран При Формулы 1 в Абу-Даби еще долго будут оставаться для поклонников спорта главной темой для обсуждений. Слишком много эмоций вызвала эта гонка и особенно ее развязка, слишком много противоречий возникло в этот день.

Нельзя не признать, что ключевым фактором, повлиявшим на исход гонки, стали судейские решения. Неудивительно, что руководитель гонок Ф1 Майл Маси оказался под огнем серьезной критики – прежде всего со стороны тех, кто расстроен поражением Льюиса Хэмилтона.

Между тем в команде Red Bull призвали вновь избранного президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема оставить австралийца на занимаемой должности, но при этом реализовать более глобальные изменения.

«Нужно пересмотреть работу всей системы, – сказал в интервью Gazzetta dello Sport гоночный консультант Хельмут Марко. – Сейчас на плечах одного человека лежит слишком большая нагрузка.

Кроме того, руководители команд и тим-менеджеры не должны иметь возможность общаться напрямую с Маси по ходу гонок. В этом вопросе регламент следует упростить.

Судьи по ходу каждого чемпионата принимают множество решений, и в этом году мы увидели, что какие-то из них очень не понравились нам, а какие-то – Mercedes. Следует установить единые принципы судейства».

Марко позитивно оценил решение Mercedes отказаться от попыток оспорить итоги гонки на «Яс-Марине» в Апелляционном суде.

«С их стороны это сильный жест, – сказал он. – Нет сомнений, что Льюису не повезло в Абу-Даби, но нам до этого не везло в Сильверстоуне, Будапеште и Баку. Это гонки. Я понимаю их недовольство. И теперь FIA и новому президенту надо поработать над системой, которая поможет Майклу Маси, потому что он не может заниматься всем один».

Также Марко вновь похвалил Макса Ферстаппена, объяснив те особенности, которые отличают нового чемпиона мира от соперников.

«Я считаю, его самая сильная сторона в умении сразу же ехать быстро, – сказал австриец. – Ему не нужно разгоняться, он приезжает на трассу и сразу показывает темп. Даже если идет дождь или это незнакомое место вроде Джедды.

Еще одно его примечательное качество – агрессия. Если есть хоть малейшая возможность навязать борьбу, Макс ее не упустит. Ну и, конечно, его невероятная природная скорость. На быстром круге в сухих условиях он напоминает мне Айртона Сенну, выходя за пределы возможностей машины».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, с сотрудниками команды Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool