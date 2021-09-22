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Формула 1 / Гран При России Новости

Марко: Медленный пит-стоп Макса как в Италии не повторится

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По словам спортивного советника Red Bull, его команда улучшила процедуру проведения пит-стопов

Марко: Медленный пит-стоп Макса как в Италии не повторится

Гран При Италии запомнилось столкновением Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, которые оказались на трассе в одном месте из-за того, что механики Red Bull необычно долго не выпускали своего гонщика с пит-стопа.

Вскоре команда подтвердила наши предположения о причине задержки. Виной всему была свежая директива FIA, которая сделала процедуру завершения пит-стопа менее автоматизированной.

Сейчас механик, закручивающий колесо, должен сам нажать кнопку на гайковерте, тем самым подав сигнал другому члену команды, который уже вручную дает гонщику зеленый свет на выезд. Прежде о том, что колесо прикручено, сигнализировал автоматический датчик.

В Монце механик из-за неотработанности действия забыл сразу нажать нужную кнопку, из-за чего и произошла задержка.

В свежем интервью австрийскому телеканалу RTL спортивный директор Red Bull Хельмут Марко подтвердил, что все было именно так и пообещал, что подобная человеческая ошибка более никогда не повторится.

«Из-за изменения правил автомобиль на пит-стопе теперь задерживается на лишние 0,15 секунды, – пояснил Марко. – В тот раз механик ошибся и не нажал новую для него кнопку на гайковерте, тем самым не подав сигнала коллеге, который отвечал за то, чтобы машину выпустили из боксов.

Однако не стоит забывать, почему мы являемся рекордсменами по пит-стопам. Наши механики очень усердно тренируются. И мы улучшили алгоритм их действий таким образом, что данная человеческая ошибка более не сможет повториться».

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