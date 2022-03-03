Марко: Маси превратился в пешку

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Имя Майкла Маси практически пропало с лент новостей после того, как FIA 17 февраля объявила о смещении австралийского судьи с поста руководителя гонок Ф1 и существенной реорганизации в этой области.

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Спусти полмесяца про Маси вспомнили в эфире телеканала RTL, где общались с главой Mercedes Тото Вольфом и «серым кардиналом» Red Bull Racing Хельмутом Марко.

Первый лишь отметил, что не испытывает сожаления в отношении того, чьи решения на Гран При Абу-Даби по сути стоили Льюису Хэмилтону чемпионского титула. «Мы внимательно следим за тем, что он будет делать дальше», – добавил Вольф.

Марко же оказался более словоохотлив. «Важно вспомнить, как Маси действовал в разные годы, – сказал он. – Сейчас у новых руководителей гонок возможностей станет еще больше. Будет виртуальный контроль, проверка по фото и видео, помощь от ветерана Херби Блэша.

Если бы у Маси были все эти инструменты, ему было бы проще принимать решения.

Кроме того, ради удобства новых директоров решено резко ограничить радиопереговоры между ними и командами. Это было сделано, чтобы упростить им жизнь, так как прежде мы с Mercedes активно использовали этот инструмент.

Маси тоже было бы проще с такими правилами. А так он понемногу начал превращаться в пешку».

Вместо Майкла руководителями гонок стали Эдуарду Фрейташ и Нильс Виттих.

«Льюис не собирался никуда уходить»

Также австриец прокомментировал зимнее поведение Льюиса Хэмилтона – тот, проиграв титул, покинул общественное пространство и даже замолчал в социальных сетях. Это дало повод говорить о возможном уходе британца из чемпионата.

Марко сказал, что ни на минуту не поверил в такую возможность.

«Существует очень четкий показатель, – объяснил он. – На рынке пилотов не было ни малейшего оживления.

Если бы Хэмилтон сообщил [команде], что уходит, они стали бы искать замену. Но ничего такого не просматривалось ни в каком ракурсе»

Консультант добавил: «Все это было ради того, чтобы сместить Маси».