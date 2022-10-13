Марко: Макса лишат титула? Не смешите!

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В понедельник FIA опубликовала отчет о проверке команд Формулы 1 на предмет соблюдения бюджетов в 2021 году. В нем говорится, что Red Bull допустила незначительное превышение, но не приводится никаких подробностей.

До публикации отчета, однако, ходили слухи о том, что превышение может быть признано значительным, а это грозило серьезными санкциями вплоть до лишения Макса Ферстаппена статуса чемпиона мира.

По словам спортивного советника Red Bull Хельмута Марко, все подобные разговоры по меньшей степени лишены оснований.

«Не хочу много говорить на этот счет, но мы продолжаем считать, что вообще не нарушали бюджетные правила, – цитирует Марко немецкое издание F1 Insider. – Мы все еще продолжаем спор об этом с FIA, посмотрим, к чему он приведет.

Мы не признаем вины. Мы продолжим доказывать свою правоту. Но я уже могу сказать точно. Мнение о том, что Макс Ферстаппен может быть лишен своего титула звучит смехотворно. В конце концов, в прошлом мы видели, как другие команды допускали куда большие нарушения и отделывались куда меньшим наказанием».