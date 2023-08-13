Марко: Макс завоевал бы поул даже на AlphaTauri или Haas

Макс Ферстаппен не проиграл ни одной гонки Ф1 с начала мая. Он уже одержал восемь побед подряд – и явно способен в нынешнем сезоне Больших Призов переписать многие исторические рекорды.

При этом многие болельщики – особенно из числа тех, кто поддерживает других гонщиков – объясняют успехи лидера Red Bull прежде всего тем, что тот располагает самой быстрой машиной в пелотоне.

Построенная в Милтон-Кинсе под руководством Эдриана Ньюи RB19 действительно выступает в собственной лиге, регулярно оставляя позади технику соперников. Команда уже перекрыла казавшийся недостижимым рекорд McLaren 1988 года по числу побед подряд.

Однако доктор Марко ответил сторонникам «теории о самовозе».

«Макс выделялся бы за рулем любой машины, – объяснил 80-летний австриец в интервью Motorsport.com. – И не забывайте, что даже Макса образца 2020 года нельзя сравнивать с нынешним. Общего у них только имя. С тех пор он добился невероятного прогресса как пилот.

Как по мне, лучшим в плане чтения гонки всегда был Льюис Хэмилтон. Прежде всего это касается его умения работать с шинами. Но сейчас Макс вышел на тот же уровень. А с учетом чистой скорости он, возможно, уже сильнее.

Мы стали свидетелями удивительного процесса обретения спортивной зрелости».

Макс Ферстаппен, Toro Rosso, и его отец Йос Ферстаппен. 2014 год Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Ферстаппен проводит свой девятый сезон в Ф1, одержав за это время 45 побед в Гран При и завоевав 27 поулов. По мнению Марко, на своем нынешнем уровне голландец смог бы добиваться успеха даже на машинах, которые намного медленнее Red Bull.

«В сырых условиях, какие были в Спа, ему было по силам выиграть квалификацию даже на AlphaTauri или Haas», – заверил гоночный консультант.

Он объяснил, что даже свою карьеру Ферстаппен завершит не так, как это обычно происходит в Ф1.

«Макс не похож на остальных, он другой, – сказал Марко. – Думаю, однажды он просто придет к нам и скажет: "Большое спасибо, я всё"».

Нынешний коyтракт гонщика с Red Bull действует до конца 2028 года. На тот момент ему исполнится 32 года.