Лидер нынешнего сезона Ф1 мог бы выиграть на «Интерлагосе» в 2018 году, если бы не контакт с машиной Эстебана Окона во время обгона на круг, а в 2019-м он поднялся в Сан-Паулу на вершину подиума.

В нынешнем сезоне, когда Ф1 вернулась в Бразилию после годичного перерыва, Макса вновь называют основным претендентом на победу. Даже в самой Red Bull на этот раз не стали делать обычные реверансы в сторону соперников из Mercedes.

«Мы продолжим действовать агрессивно ради победы, – рассказал в интервью OE24 Хельмут Марко. – Я всегда говорил, что Макс сможет взять титул, если выиграет десять гонок за год. Сейчас побед уже девять, и шансы в Сан-Паулу высоки, так как наша турбина работает в таких условиях [большой высоты над уровнем моря] лучше, чем у Mercedes».

78-летний австриец добавил: «На самом деле, в этом году у Макса пять домашних Гран При. И первые четыре он уже выиграл».

Марко пояснил, что имеет в виду Гран При Нидерландов, две гонки в Шпильберге на собственной трассе компании Red Bull, а также этап в Бельгии – в этой стране Ферстаппен родился и провел детство. Бразилию Марко добавил в этот список потому, что это страна Келли Пике, подружки гонщика.

«Он не плачет и не кричит»

Еще один экс-пилот Ф1 Герхард Бергер, делая свой прогноз на итог нынешнего сезона, также назвал фаворитом Ферстаппена.

«Думаю, из них [с Хэмилтоном] Макс более хладнокровен. У него лучше нервы, – объяснил Бергер репортерам ORF. – Когда Макс выигрывает гонку, то говорит по радио просто "спасибо".

Он очень ясно мыслит, он не эмоционален, не плачет и не кричит. Льюис часто выходит за эти рамки, что как-то не вяжется с его титулами и опытом».

За четыре этапа до конца сезона Ферстаппен опрежает Хэмилтона на 19 очков и может гарантировать себе звание чемпиона мира уже в следующие выходные в Катаре. При этом Red Bull на одно очко отстает от Mercedes в Кубке конструкторов.