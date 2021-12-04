Марко: Макс не мог сбросить – иначе он не был бы Максом

Макс Ферстаппен допустил ошибку на решающем круге в квалификации Гран При Саудовской Аравии и подарил поул на трассе в Джидде своему сопернику по борьбе за титул. Голландец потерял контроль над машиной в последнем повороте трассы – при этом до этого пилот Red Bull показал лучшее время на двух из трех секторов и имел приличный запас по сравнению с пилотами Mercedes.

В этих условиях действия Ферстаппена в конце решающего круга могут показаться излишне агрессивными – однако советник концерна Red Bull Хельмут Марко, общаясь с журналистами, не согласился с такой постановкой вопроса.

«Да, к моменту аварии Макс был впереди на четыре десятых секунды, – заявил австриец в паддоке трассы в Джидде. – А потом мы увидели, как в момент торможения переднее левое колесо заблокировалось… В результате зацеп резко пропал – и автомобиль просто соскользнул с траектории.

Конечно, легко сейчас представить, что кто-то сказал бы Максу по ходу круга, мол, у тебя уже есть приличный запас – так что, притормози немного. Но это – не вариант для Макса и не вариант для нас. Опять же, тут все зависит от мельчайших деталей. Какие-то сотые доли секунды на торможении привели к таким печальным последствиям. К сожалению, был удар задним правым углом… Надеюсь, с коробкой передач все в порядке – но там нужно тщательно все проверить.

Мы помним, что случилось с Леклером в Монте-Карло. У него был похожий удар о стену в квалификации. Ferrari решила не менять коробку – а потом бац! и Шарль не смог принять участия в гонке. Мы не можем брать на себя такие риски. Если мы увидим хотя бы намек на повреждение коробки, то поменяем ее. Да, на этой трассе сложно обгонять, но если мы пойдем на риск, можем потерять гораздо больше».