Марко: Лишь двоих пилотов Ф1 можно сравнить с Ферстаппеном

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В нынешнем сезоне Макс Ферстаппен выиграл свой второй титул чемпиона Формулы 1. В отличие от прошлого сезона, голландец не оставил ни малейших сомнений в том, что превосходит соперников – из 20 первых Гран При он отдал соперникам лишь шесть.

Хельмут Марко, который в 2014 году включил гонщика в молодежную программу Red Bull и не побоялся посадить 16-летнего пацана за руль машины Ф1 в тренировке Гран При, уверен, что успехи гонщика связаны не только с техническим преимуществом «Быков» в нынешнем сезоне, но и с несомненным талантом самого Ферстаппена.

В интервью RTL 79-летний австриец заявил, что «всего двух [действующих] пилотов можно сравнить с Максом, но и они не дотягивают до него».

Марко объяснил, что говорит о Шарле Леклере и Льюисе Хэмилтоне. По его словам, монегаск «очень хорош в квалификациях, но имеет склонность к ошибкам».

Что до семикратного чемпиона мира, то тот «имеет несомненное преимущество в плане опыта, а также умеет невероятно мотивировать себя». Кроме того, Льюис «явно прибавит в будущем сезоне, когда Mercedes построит более быструю машину».

Говоря о самом Ферстаппене, гоночный консультант оказался куда более словоохотлив.

«Сейчас в его пилотаже больше уверенности, чем когда-либо прежде, – сказал Марко. – Он видит общую ситуацию и в то же время научился отлично работать с шинами. Сейчас ему порой удается проезжать на мягкой резине более длинные отрезки, чем соперникам на жесткой.

Он садится за руль – и с первого же круга первой тренировки уверен в себе. На мокрой трассе Макс вообще на две секунды быстрее всех. Его соперником требуется время, чтобы освоиться с условиями».

Что же дает Ферстаппену такое преимущество? «Ему нужен очень хороший уровень сцепления спереди, – объяснил Хельмут. – При этом поведение задка вообще не имеет для него существенного значения. А вот остальные сильно зависят от него».

Голландский пилот уже поставил в нынешнем сезоне рекорд по количеству побед за год и имеет еще две возможности улучшить собственное достижение. Его контракт с Red Bullрассчитан до конца 2028 года.