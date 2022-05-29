Марко: Леклер заслужил наказание

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В квалификации Гран При Монако Шарль Леклер вроде бы по ошибке проехал мимо поста весового контроля после второй сессии. В его команде Ferrari при этом заявили, что с машиной Леклера после этого ничего сделано не было и она даже не заезжала внутрь бокса.

А уже после финала, где Леклер выиграл поул, его болид успешно прошел все проверки. Однако этот инцидент не остался незамеченным спортивным советником Red Bull Хульмутом Марко.

«В младших классах за такое дают серьезные наказания, – сказал Марко в эфире ORF. – Он просто проехал мимо. Да, они ничего не меняли в машине, но все равно по правилам за такое следует наказывать.

Я помню, что Леклеру вечно не везло в Монте-Карло и не желаю ему штрафов, но я не думаю, что черную полосу неудач следует прерывать таким образом. Тут нечего расследовать, все предельно четко. Но мы не станем подавать протест. В чемпионате достаточно команд, которые проигрывают Ferrari, вот пусть они и протестуют».