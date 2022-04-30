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Формула 1 Новости

Марко: Кража наших сотрудников не поможет Aston Martin

По мнению советника Red Bull, стратегия Лоуренса Стролла не сработает

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Марко: Кража наших сотрудников не поможет Aston Martin
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Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл купил команду Force India и переименовал ее сначала в Racing Point, а затем в Aston Martin с откровенным желанием победить в чемпионате. Для этого он начал строительство новой базы и найм лучших специалистов из мира автоспорта.

Как и большинство команд Формулы 1, база Aston Martin расположена в Великобритании, не так уж и далеко от фабрики Red Bull. И некоторые специалисты «Быков» уже перешли в Aston, признал спортивный советник Red Bull Хельмут Марко.

«Формула 1 остается командным спортом, – цитирует Марко немецкое издание F1 Insider, – Для успеха здесь нужно иметь очень сплоченный коллектив и правильное внутри него настроение. Вот почему ключевые сотрудники нашей команды остаются с нами годами.

Я признаю, что Aston Martin добился некоторых успехов на поприще воровства наших специалистов. Но я не думаю, что стратегия просто нагнать в команду разных специалистов и считать, что дело сделано, может сработать».

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