Марко: Хотим взять титул в Японии, но Макс может и раньше
Советник Red Bull объяснил, как его команда добилась такого преимущества над Ferrari
Уже в Сингапуре Макс Ферстаппен досрочно может стать чемпионом Формулы 1, если выиграет гонку с лучшим кругом, его главный соперник Шарль Леклер финиширует не выше восьмого места, а Серхио Перес станет в лучшем случае четвертым.
Таким образом, судьба титула решится уже за пять этапов до окончания чемпионата. Однако в Red Bull хотели бы отложить победу еще на одну гонку, заявил в эфире австрийского телеканала ORF советник «Быков» Хельмут Марко.
«Из маркетинговых соображений, конечно хотелось бы взять титул в Японии, что порадовало бы компанию Honda, которая остается нашим партнером по силовым установкам, – объяснил Марко. – Но не исключаю, что Макс станет чемпионом уже здесь. Он точно станет, вопрос лишь где будет это «здесь». Вообще, по сравнению с трудным прошлым сезоном, в этом мы чувствуем себя несравненно увереннее».
Марко также дал довольно убедительное объяснение тому, как Red Bull смогла добиться подобного преимущества.
«После трех первых гонок мы отставали на 46 очков, – напомнил австриец. – У нас было две проблемы: первая связана с лишним весом, а вторая с надежностью на первых этапах. Лишний вес был плох не только сам по себе, но и потому, что он неидеально распределялся по осям.
И вот мы начали находить способы его снизить. И нам стало удаваться «худеть» на два-три килограмма перед каждым следующим этапом.
У Ferrari тоже были технические отказы и стратегические ошибки. Так что нам удалось опередить их».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Инновацию Aston Martin запретят с 2023 года
Вольф: Audi не переманит наших спецов, как это делает Red Bull
Самое важное:
Ферстаппен не поверил в шанс выиграть титул в Сингапуре
Однако победить в гонке голландец не отказывается
Ferrari нашла замену российскому спонсору в Румынии
Скудерия подписала контракт с производителем программного обеспечения Bitdefender
Машины 2026 года замедлятся и будут «газовать» на торможении
Проблему мог бы решить передний генератор. От него отказались не из-за Audi
Вольф: Audi не переманит наших спецов, как это делает Red Bull
Глава Mercedes объяснил, почему не боится конкуренции с немецкой командой