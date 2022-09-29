Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Инновацию Aston Martin запретят с 2023 года Следующая / Вольф: Audi не переманит наших спецов, как это делает Red Bull
Формула 1 Новости

Марко: Хотим взять титул в Японии, но Макс может и раньше

Советник Red Bull объяснил, как его команда добилась такого преимущества над Ferrari

Автор:
, Редактор
Марко: Хотим взять титул в Японии, но Макс может и раньше
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Уже в Сингапуре Макс Ферстаппен досрочно может стать чемпионом Формулы 1, если выиграет гонку с лучшим кругом, его главный соперник Шарль Леклер финиширует не выше восьмого места, а Серхио Перес станет в лучшем случае четвертым.

Таким образом, судьба титула решится уже за пять этапов до окончания чемпионата. Однако в Red Bull хотели бы отложить победу еще на одну гонку, заявил в эфире австрийского телеканала ORF советник «Быков» Хельмут Марко.

«Из маркетинговых соображений, конечно хотелось бы взять титул в Японии, что порадовало бы компанию Honda, которая остается нашим партнером по силовым установкам, – объяснил Марко. – Но не исключаю, что Макс станет чемпионом уже здесь. Он точно станет, вопрос лишь где будет это «здесь». Вообще, по сравнению с трудным прошлым сезоном, в этом мы чувствуем себя несравненно увереннее».

Марко также дал довольно убедительное объяснение тому, как Red Bull смогла добиться подобного преимущества.

«После трех первых гонок мы отставали на 46 очков, – напомнил австриец. – У нас было две проблемы: первая связана с лишним весом, а вторая с надежностью на первых этапах. Лишний вес был плох не только сам по себе, но и потому, что он неидеально распределялся по осям.

И вот мы начали находить способы его снизить. И нам стало удаваться «худеть» на два-три килограмма перед каждым следующим этапом.

У Ferrari тоже были технические отказы и стратегические ошибки. Так что нам удалось опередить их».

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Инновацию Aston Martin запретят с 2023 года
Предыдущая новость

Инновацию Aston Martin запретят с 2023 года
Следующая новость

Вольф: Audi не переманит наших спецов, как это делает Red Bull

Вольф: Audi не переманит наших спецов, как это делает Red Bull
Больше от
Сергей Иванов
Ферстаппен не поверил в шанс выиграть титул в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

Ферстаппен не поверил в шанс выиграть титул в Сингапуре

Ferrari нашла замену российскому спонсору в Румынии
Формула 1

Ferrari нашла замену российскому спонсору в Румынии

Машины 2026 года замедлятся и будут «газовать» на торможении
Формула 1

Машины 2026 года замедлятся и будут «газовать» на торможении

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре

Хорнер: В Mercedes думали, что будут доминировать в 2022-м
Формула 1

Хорнер: В Mercedes думали, что будут доминировать в 2022-м

Вольф заподозрил возрождение альянса Red Bull с Porsche
Формула 1

Вольф заподозрил возрождение альянса Red Bull с Porsche

Самое важное:

Ферстаппен не поверил в шанс выиграть титул в Сингапуре
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен не поверил в шанс выиграть титул в Сингапуре

Однако победить в гонке голландец не отказывается

Ferrari нашла замену российскому спонсору в Румынии
Формула 1 Формула 1

Ferrari нашла замену российскому спонсору в Румынии

Скудерия подписала контракт с производителем программного обеспечения Bitdefender

Машины 2026 года замедлятся и будут «газовать» на торможении
Формула 1 Формула 1

Машины 2026 года замедлятся и будут «газовать» на торможении

Проблему мог бы решить передний генератор. От него отказались не из-за Audi

Вольф: Audi не переманит наших спецов, как это делает Red Bull
Формула 1 Формула 1

Вольф: Audi не переманит наших спецов, как это делает Red Bull

Глава Mercedes объяснил, почему не боится конкуренции с немецкой командой

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.