Марко: Хотим взять титул в Японии, но Макс может и раньше

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Уже в Сингапуре Макс Ферстаппен досрочно может стать чемпионом Формулы 1, если выиграет гонку с лучшим кругом, его главный соперник Шарль Леклер финиширует не выше восьмого места, а Серхио Перес станет в лучшем случае четвертым.

Таким образом, судьба титула решится уже за пять этапов до окончания чемпионата. Однако в Red Bull хотели бы отложить победу еще на одну гонку, заявил в эфире австрийского телеканала ORF советник «Быков» Хельмут Марко.

«Из маркетинговых соображений, конечно хотелось бы взять титул в Японии, что порадовало бы компанию Honda, которая остается нашим партнером по силовым установкам, – объяснил Марко. – Но не исключаю, что Макс станет чемпионом уже здесь. Он точно станет, вопрос лишь где будет это «здесь». Вообще, по сравнению с трудным прошлым сезоном, в этом мы чувствуем себя несравненно увереннее».

Марко также дал довольно убедительное объяснение тому, как Red Bull смогла добиться подобного преимущества.

«После трех первых гонок мы отставали на 46 очков, – напомнил австриец. – У нас было две проблемы: первая связана с лишним весом, а вторая с надежностью на первых этапах. Лишний вес был плох не только сам по себе, но и потому, что он неидеально распределялся по осям.

И вот мы начали находить способы его снизить. И нам стало удаваться «худеть» на два-три килограмма перед каждым следующим этапом.

У Ferrari тоже были технические отказы и стратегические ошибки. Так что нам удалось опередить их».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь