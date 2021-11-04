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Марко: Хэмилтону потребуется еще одна замена мотора

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По мнению гоночного консультанта Red Bull, в концовке нынешнего сезона Ф1 соперники из Mercedes получат еще один штраф за замену двигателя

Марко: Хэмилтону потребуется еще одна замена мотора

Ближайшие шесть недель принесут Формуле 1 и всем ее поклонникам пять Гран При, которые решат судьбу титулов. По ходу недавних гонок две главных фаворита сезона, команды Red Bull и Mercedes, ставили на машины своих пилотов новые силовые установки – чтобы создать запас на финальный отрезок и избежать штрафных перестановок по решетке в решающих гонках.

У Льюиса Хэмилтона сейчас стоит четвертый мотор, британец получил его в Стамбуле. Еще один используется с Гран При Бельгии, а третий совсем старый – его поставили еще в Баку. Четвертый, с которым чемпион мира начинал сезон, уже вне игры: он отказал по ходу тренировки в Голландии.

Оценивая нынешнюю ситуацию, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко сказал, что Льюису нужно готовиться к еще одной замене.

«Нам осталось выиграть всего две гонки, – объяснил австриец в эфире RTL. – Если мы станем сильнейшими на двух ближайших Гран При [в Мексике и Бразилии], то шансы Макса на титул составят 60%, а Льюиса – 40. 

Но если кто-то из них не сможет закончить хоть одну гонку – неважно, из-за поломки или аварии, – картина станет совершенно другой. Кроме того, опираясь на имеющуюся у нас информацию, мы считаем, что Хэмилтона должен получить еще одby штраф за смену мотора. Я не знаю, будет это потеря пяти позиций или десяти. Но нам это в любом случае на руку». 

Льюис потеряет пять позиций, если ему поставят пятый блок внутреннего сгорания. Но вот все остальные элементы силовой установки у лидера Mercedes пока остаются в рамках лимитов на сезон – потому сейчас замена любого из них будет наказана потерей десяти мест на решетке.

У Макса Ферстаппена сейчас также стоит четвертый мотор – штраф за его установку лидер сезона отбыл в Сочи. В недавнем интервью Motorsport.com Марко выразил уверенность, что голландцу этого хватит до конца сезона.

«Нам удается хорошо справляться, – объяснил он. – После летнего перерыва на всех этапах, кроме Зандфорта, у Mercedes была более быстрая машина. Так что наша уверенность в своих силах неизменно растет, а вот в Mercedes нарастает напряжение. Думаю, это сейчас главная тенденция».

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