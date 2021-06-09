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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Марко: Хэмилтон вынес бы Переса, если тот стартовал лучше

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, редактор

Советник Red Bull считает, что Пересу повезло с плохим рестартом

Марко: Хэмилтон вынес бы Переса, если тот стартовал лучше

Макс Ферстаппен лидировал за пять кругов до финиша Гран При Азербайджана, но из-за спустившей шины попал в аварию. Это лишило голландца возможности увеличить отрыв от Льюиса Хэмилтона в чемпионате. 

Советник Red Bull Хельмут Марко особенно расстроился из-за того, что команда не превратило преимущество в скорости в очковый отрыв от Mercedes.

«Конечно, это болезненно, – цитирует Марко AMuS. – Отрыв Макса мог вырасти до 15 очков. У нас быстрейшая комбинация машины и пилота, а мы всего на 4 очка впереди. Это не отражает нашу силу. Учитывая, как Mercedes везет, надо радоваться каждому очку отрыва».

После схода Ферстаппена, Хэмилтон на рестарте опередил Переса, но тут же вылетел с трассы. Марко считает, что Чеко в этом эпизоде повезло: «К счастью, у него была пробуксовка на рестарте. Если бы он стартовал лучше, Хэмилтон увез бы его вместе с собой. Повезло с невезением».

В конце гонки у Переса возникли проблемы с гидравликой и сразу после финиша ему сказали остановить машину. Марко рассказал о проблеме подробнее: «Шансы на сход были 50 на 50. У него была утечка в гидравлической системе. Она началась раньше и продолжилась под красным флагом.

Нельзя сказать, когда именно это стало бы большой проблемой. Просто в какой-то момент у него отказал бы гидроусилитель руля. А за этим последовала бы цепь последствий».

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Williams сменила босса команды

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Williams сменила босса команды
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Серхио Перес , Хельмут Марко , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

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