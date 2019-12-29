Марко: Хэмилтон все еще лучше Ферстаппена

Подводя итоги 2019 года, на Motorsport-Total решили провести серию обсуждений и в одном из них предоставили тезис, который звучит так: «Даже при том, что Льюис Хэмилтон шестикратный чемпион мира, сейчас Макс Ферстаппен все равно самый быстрый и лучший гонщик Формулы 1».

Этот тезис предложили прокомментировать Хельмуту Марко. 76-летний австриец ответил: «В целом Хэмилтон все еще лучше. У него невероятная скорость, и, конечно же, большой опыт. Мы убеждаемся в этом снова и снова».

Марко отметил, что в тренировках Хэмилтон «практически незаметен». Но когда начинается квалификация, он расширяет все границы.

Он добавил: «У Льюиса больше опыта, чем у Макса, и это огромное преимущество. Конечно, ему повезло, что он постоянно на вершине – там жизнь легче. Но в следующем году мы хотим изменить ситуацию».