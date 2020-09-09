Марко: Хэмилтон советовал избавиться от Гасли – такой он эксперт
Советник Red Bull устал от советов Льюиса
За последнее время Льюис Хэмилтон позволил себе несколько высказываний о пилотах Red Bull. Сначала британец намекнул на слабость пары пилотов команды из-за низкого уровня Алекса Элбона, а затем упрекнул австрийцев за обращение с Пьером Гасли.
После слов Хэмилтона об Элбоне, советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что сам Льюис звонил команде с советом нанять Алекса. Теперь Марко пояснил свои слова.
«На самом деле Льюис не звонил нам в 2019-м, – сказал Марко каналу Sport1. – Но он разговаривал с нашим боссом Кристианом Хорнером в самолете, и рекомендовал заменить Гасли на Элбона. Это было до того, как поменяли их местами.
Нам безразличны его слова. Пилот, от которого он советовал избавиться, только что выиграл Гран При Италии с AlphaTauri. Такой вот он эксперт».
Марко добавил, что не ждет советов от пилота Mercedes: «Не представляю, с чего он взял, что ему надо давать нам советы. Но для нас мнения людей со стороны значения не имеют».
Австриец также в очередной раз поддержал Элбона: «Все проигрывают Максу Ферстаппену. Но критика в адрес Элбона не совсем справедлива. Ему не везет в этом году, и мы допускали тактические ошибки, которые портили ему гонки.
Мы все еще верим, что в оптимальной ситуации он покажет то, чего мы ждем от него».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Хельмут Марко , Пьер Гасли , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин