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Формула 1 / Новость

Марко: Хэмилтон несколько раз звонил нам и просил за Элбона

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Марко: Хэмилтон несколько раз звонил нам и просил за Элбона
Автор:
, Редактор

Спортивный советник Red Bull удивился словам шестикратного чемпиона мира о слабом напарнике Макса Ферстаппена

Накануне Гран При Италии лидер чемпионата Люис Хэмилтон пожалел Макса Ферстаппена по поводу того, что голландцу достался слабый напарник по команде, который не может прикрыть его. Хэмилтон сослался на собственный опыт в McLaren, когда из-за слабости своего соперника ему приходилось мириться с ограничениями при выборе гоночной стратегии.

Льюис не назвал имени своего «слабого напарника», однако в McLaren он выступал в паре с чемпионами мира Фернандо Алонсо и Дженсоном Баттоном, а также с Хейкки Ковалайненом, который за свою карьеру в Ф1 выиграл лишь одну гонку.

При этом руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер назвал слова Хэмилтона по поводу Алекса Элбона «ироничными», намекая на то, что напарник самого Льюиса Валттери Боттас, очевидно, играет вторую роль в Mercedes. А спортивный советник Red Bull Хельмут Марко и вовсе рассказал, что Элбона взяли в напарники Ферстаппену по просьбе самого Хэмилтона.

«Я не уверен, что понимаю, о чем он, – сказал Марко в эфире Sky F1 после квалификации в Монце. – Хэмилтон звонил нам несколько раз в прошлом году и просил взять в Red Bull Элбона.

Алекс проиграл сегодня Максу всего три десятые секунды. Это говорит о его прогрессе, и мы этим довольны. Конечно, ему нужно еще прибавить. Посмотрим, сможет ли он сделать это завтра в гонке. Но все же мне не понятны такие слова Льюиса».

Интересно, что год назад в Red Bull выбирали нового напарника Ферстаппену между Элбоном и россиянином Даниилом Квятом. Выбор пал на Элбона, хотя в первой половине сезона Квят показывал лучшие результаты.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Александр Элбон
Автор Сергей Иванов

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