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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Марко извинился за слова, сказанные после гонки

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, Ответственный редактор

Гоночный консультант Red Bull признал, что поспешил с выводами, не имея полной информации

Марко извинился за слова, сказанные после гонки

Воскресенье в Джидде вышло богатым на эмоции – неудивительно, что после завершения Гран При прозвучало немало резких высказываний. Автором одного из них стал Хельмут Марко. 

После столкновения Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном австриец потребовал штрафа для пилота Mercedes, который врезался в сбросившего скорость соперника сзади. Тогда Марко сказал, что у Red Bull есть данные, которые подтверждают умысел в действиях семикратного чемпиона мира. 

Однако позже Марко признал, что в момент прилива эмоций был не прав. 

«Прямо перед тем интервью я получил информацию от наших инженеров, – объяснил 78-летний консультант изданию F1 Insider. – Эта информация была некорректной, так что я должен принести извинения». 

Говоря об итогах уик-энда, Марко добавил: «Надеюсь, неудачная для нас глава в Саудовской Аравии уже закрыта. В любом случае, мы смотрим только вперед. Мы хотим выиграть в Абу-Даби, что принесет нам титул. Мы сделаем для этого все возможное, но не станем использовать нечестные приемы. 

В Саудовской Аравии темп уже позволял нам быть вровень с Хэмилтоном, а трасса в Абу-Даби должна лучше подойти нам».

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Росс Браун похвалил Маси за умелое судейство в Джидде
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