Марко извинился за слова, сказанные после гонки

Воскресенье в Джидде вышло богатым на эмоции – неудивительно, что после завершения Гран При прозвучало немало резких высказываний. Автором одного из них стал Хельмут Марко.

После столкновения Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном австриец потребовал штрафа для пилота Mercedes, который врезался в сбросившего скорость соперника сзади. Тогда Марко сказал, что у Red Bull есть данные, которые подтверждают умысел в действиях семикратного чемпиона мира.

Однако позже Марко признал, что в момент прилива эмоций был не прав.

«Прямо перед тем интервью я получил информацию от наших инженеров, – объяснил 78-летний консультант изданию F1 Insider. – Эта информация была некорректной, так что я должен принести извинения».

Говоря об итогах уик-энда, Марко добавил: «Надеюсь, неудачная для нас глава в Саудовской Аравии уже закрыта. В любом случае, мы смотрим только вперед. Мы хотим выиграть в Абу-Даби, что принесет нам титул. Мы сделаем для этого все возможное, но не станем использовать нечестные приемы.

В Саудовской Аравии темп уже позволял нам быть вровень с Хэмилтоном, а трасса в Абу-Даби должна лучше подойти нам».